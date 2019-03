Vērtīgie priežu, bērzu un citu koku pumpuri: kā tos izmantot, nenodarot sev pāri

Pašā pavasara sākumā ir grūti atrast daudz produktu, kas būtu vērtīgi vitamīnu avoti. Pagrabā uzglabātie dārzeņi daļu savas vērtības jau zaudējuši, bet skābenes, lociņi un citi zaļumi dārzos vēl nav atrodami. Talkā šādos brīžos var nākt dažādu koku pumpuri. Tos lietojot, der paturēt prātā, ka šie vērtīgie vitamīnu un minerālvielu avoti nereti ir jālieto piesardzīgi, jo tajos esošās vērtīgās vielas ir ļoti koncentrētas.

Par to, kuru koku pumpurus lietot pašlaik, kādiem mērķiem tie palīdzēs un kur meklēt C vitamīnu, stāsta fitoterapeits un augu pazinējs Artūrs Tereško.

Skuju koku pumpuri nav brīnumlīdzeklis

Tagad ir īstais laiks priežu pumpuru vākšanai, atklāj Tereško. Tie satur nelielu daudzumu terpēna, kas sniedz ārstniecisku efektu, ja nepieciešams atveseļot bronhus. "Tie iedarbojas uz elpošanas ceļiem, nedaudz kairinot. Tad vairāk izdalās gļotas. Sausa klepus gadījuma tas veicina atklepošanu." Speciālists norāda, ka plaušām un bronhiem nepārtraukti nepieciešams izdalīt sekrētu, lai notiktu elpceļu attīrīšanās. Sekrēts palīdz arī attīrīt plaušas un bronhus no dažādām putekļu daļiņām, ko cilvēks ieelpo.

Tereško iesaka priežu pumpurus lietot bronhītu un iekaisumu gadījumā. Ikdienā pumpuru novārījumu nebūtu ieteicams lietot. Pats speciālists to izmanto veselības un labsajūtas uzlabošanai bronhīta gadījumā. Pumpuru novārījumu vāra uz lēnas uguns, pēc tam tiek ieelpoti tā tvaiki. Kad novārījums ir padzisis, to izdzer. Šajā procesā liela daļa pumpuros esošā C vitamīna iet bojā, tāpēc to novārījums nav piemērotākais šī vitamīna avots. Skuju koku pumpurus var izmantot dažādu pretiekaisuma ziežu pagatavošanai.

Speciālists zina stāstīt, ka ir cilvēki, kas priežu pumpurus gatavo ar medu. Viņš neiesaka šādu maisījumu lietot lielos daudzumos, jo tas var kaitēt nierēm. Tereško vairākkārt uzsver, ka visu koku pumpuros dažādas vietas atrodas ļoti koncentrētā veidā, tāpēc tās ir viegli pārdozēt. "Tu ir ne tikai ēteriskās eļļas, bet arī sveķvielas." Augu pazinējs iesaka būt uzmanīgiem, lietojot uzturā skuju koku pumpurus. Tā vietā viņš iesaka lietot noteiktu lapu koku pumpurus, bet C vitamīna uzņemšanai noderēs priežu skuju izvilkums.

Skujas – vērtīgs vitamīnu un minerālvielu lādiņš pavasarī

Runājot par C vitamīna uzņemšanu, Tereško iesaka labāk lietot priežu skujas, nevis pumpurus. Viņš norāda, ka te noderēs skuju izvilkums. "Var paņemt veselu sauju skuju, apliet ar karstu ūdeni." Šajā izvilkumā būs gan C vitamīns, gan B vitamīns, un tas noderēs arī asiņošanas mazināšanai. Augu pazinējs gan piebilst, ka ūdens temperatūrai nevajadzētu pārsniegt 60-70 grādus. Ja ūdens būs karstāks, C vitamīna dzērienā vairs nebūs lielā daudzumā.

Tereško piebilst, ka priežu skujās ir arī citi vitamīni un daudz minerālvielu, tāpēc to uzlējums būs vērtīgs arī tad, ja skujas tiks pārlietas ar karstāku ūdeni. Tiesa, C vitamīna dzērienā tad būs krietni mazāk. B grupas vitamīniem karstums būtiski nekaitē.

Lapu koku pumpuri vērtīgi, bet ar bērzu uzmanīgi

Vitamīnu un minerālvielu uzņemšanai pavasarī un ziemas laikā Tereško iesaka lietot kļavu, liepu, jāņogu un upeņu pumpurus. Savukārt ar bērzu pumpuru lietošanu aizrauties nevajadzētu – tas jādara piesardzīgi. "Tie var nedaudz kairināt nieres," paskaidro augu pazinējs. Lapu koku pumpuri atšķiras arī pēc garšas, tāpēc var atšķirties arī to lietošanas veids. Tereško norāda, ka, piemēram, apses un alkšņa pumpuri ir rūgti. Tas nozīmē, ka tos reti kad cilvēki vienkārši tāpat lietos uzturā, bet, liepas un kļavas pumpurus ir patīkami ēst tāpat. Šos pumpurus var droši pievienot arī salātiem. "Kļavas pumpuri ir saldi, un liepām arī ir garšīgi," viņš piebilst. Šos pumpurus var lietot uzturā bez bažām.

Galvenais iemesls, kāpēc ar bērzu pumpuru lietošanu jābūt uzmanīgiem, ir tas, ka to sastāvā esošās aktīvās vielas ir ļoti augstā koncentrācijā. Bērzu lapas lietot ir drošāk – bērzu lapu tēja palīdzēs nieru slimību ārstēšanai. "Bērzu pumpuriņus arī var, bet rēķiniet – cik jūs lapiņas tējā liktu, tik arī pumpuriņus. Ne vairāk, ne sauju. Piemēram, 10 pumpuriņus var," piekodina speciālists.

"Tie ir diezgan specifiski ārstēšanas līdzekļi. Mazos daudzumos nierēm palīdz, bet lielos daudzumos bloķē filtrāciju," par bērzu pumpuros esošajām vielām saka Tereško.

