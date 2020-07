Ja kaut viena sieviete vēl tiks izglābta, stāstam būs jēga

Lai arī audzēja vairs nav, jo to izoperēja jau janvārī, un teorētiski Aiga ir vesela, savukārt ķīmijterapija un staru terapija ir profilaktiskas terapijas, lai novērstu recidīvu un metastazēšanās risku, viņa nekad nav jutusies tik slima kā šogad. "Ar to saskaras gandrīz visi vēža pacienti. Ķīmijterapijas blaknes (protams, atkarībā no medikamenta) liek just nespēku, sliktu dūšu, muskuļu sāpes, nervu un citas sāpes. Diskomfortu sagādā čūlas mutes dobumā, plakstiņu nieze (izkritušo skropstu dēļ). Medikamentu izraisītas neiropātijas dēļ kādu laiku pat kliboju, jo sāpēja pēdas. Taču vienlaikus jūtos ļoti labi ārstēta. Šobrīd nevaru zināt, ka visas ļaunās šūnas ir iznīcinātas (to droši zināšu tikai pēc pieciem gadiem), taču varu paļauties uz ārstiem un iepriekšējiem sekmīgajiem gadījumiem. Ārsta un pacienta līdzestība abpusēja sadarbība un uzticība ir ļoti svarīga.''

Cīņa ar jebkuru slimību nav viegla, Aiga stāsta, ka viņai cīņā ar audzēju visgrūtākie bijuši psiholoģiskie aspekti – sevis pieņemšana jaunā izskatā bez matiem, vājuma pieņemšana, bailes, ka vēzis var atgriezties, piesardzība vai pat paranoja attiecībā uz Covid-19 vai citām slimībām. Tāpat apziņa, ka vēža ēnā būs jādzīvo visu turpmāko dzīvi. Arī enerģijas trūkums, lai gan bija jākustas un pēc iespējas jāveic fiziskie vingrinājumi, jo ir pierādīts, ka regulāras fiziskās aktivitātes būtiski samazina vēža attīstības iespēju. ''Man ļoti palīdz dzīvesbiedra un draugu atbalsts, kā arī regulāras sarunas ar psihoterapeiti – bez tā visa es netiktu galā. Esmu sākusi arī apmeklēt kustību terapijas nodarbības, domāju par mākslas terapiju. Ļoti palīdz meditācija un elpošanas vingrinājumi.''

Sievietēm, kas domā līdzīgi kā savulaik viņa: '''Ar mani tas nenotiks,'' Aiga atgādina, ka nav iespējams sevi pasargāt no krūts vēža, taču agrīnu krūts vēzi var izārstēt. ''Sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem reizi divos gados būtu jāizmanto iespēja un jāveic bezmaksas skrīninga mamogrāfija. Bet ko darīt jaunākām sievietēm? Par riska vecumu tiek uzskatīts jau vecums ap 40 gadiem, taču mamogrāfijas izmeklējums ne vienmēr ir finansiāli vai laika ziņā pieejams. Tad jādodas uz ultrasonoskopiju un jāveic pašizmeklēšana. Un, ja ir vismazākās šaubas, jāiet pie mamologa!