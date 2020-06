Pavasarī ieplānotajām, bet atceltajām vizītēm pie ārstiem, kā arī šajā laikā nozīmētajiem diagnostikas izmeklējumiem jānotiek ārpus rindas. Bet kā ar maija pacientiem? Un tiem, kam jau sen pieraksts uz vasaru? Ko darīt tiem, kas nevar gaidīt, bet rinda iestiepusies jau nākamajā gadā? Ko darīt, ja valsts kvotas beidzas, bet naudas maksas vizītei nav, turklāt vēl tiek prasīti 10 eiro aizsarglīdzekļiem? Starp medicīnas centru reģistratūru darbiniekiem un pacientiem izvēršas īstas batālijas par iespējām nokļūt valsts apmaksātā pieņemšanā pie ārsta.

"Delfi" piedāvā rakstu ciklu "Medicīna bez kroņa" – stāstu sēriju par to, kā Latvijas mediķi aizvadījuši 2020. gada pavasari, kam gatavi un kam ne pārāk, kā arī par to, kas tagad sagaida pacientus.

"Man "palaimējās" martā dzemdēt, drīzumā atgriežoties dzemdību nodaļā, jo šuves sastrutoja. Pediatrs regulārās bērna apskates ieteica aizstāt ar svēršanu mājās, pie mums ārste bija tikai vienu reizi. Maijā bērns bija jāved pie neirologa un jātaisa galvas smadzeņu ultrasonogrāfija, bet mūs pieņemt gribēja tikai viena privātklīnika. Ārste mierina, ka visu var atlikt līdz pat pusgadam, bet es tomēr satraucos..."

"Man ir ilgstoša darbnespēja pēc mugurkaula operācijas. Lai slēgtu slimības lapu un saņemtu pabalstu, speciālistam nepieciešami magnētiskās rezonanses rezultāti, bet ģimenes ārstam – speciālista atzinums. Izmeklējumam pieteicos jau janvārī. Vēlāk viss tika pārcelts: marts, aprīlis. Slimības lapu pagarināt var tikai pēc speciālista slēdziena, bet to nevar iedot, jo nav rezonanses rezultātu. Ar diviem bērniem nākas iztikt ar manu 300 eiro slimības pabalstu..."

"Februārī sāka sāpēt roka, bet pie ārsta negāju, jo biju saaukstējusies. Ārkārtējā situācijā baidījos iet uz poliklīniku. Tajā laikā roku jau vairs nevarēju pakustināt. Pēc ierobežojumu mazināšanas pierakstījos pie ģimenes ārsta un saņēmu nosūtījumu uz rentgenu. Gribēju to uztaisīt uzreiz, bet mani gandrīz ar mietu izdzina – viss pēc pieraksta pa telefonu. Pieteicos maksas vizītei (man ir apdrošināšana) pulksten 11.30. Atnāku, saka, ka jāgaida līdz pulksten 14. Atkal gāju uz reģistratūru, vaicāju, kādēļ tik ilgi, vai tad ir rinda? Nē, līdz 14.15 neviena nav. Beigās mani pieņēma, bet kam nepieciešams šis riņķa dancis?"

Līdzīgas vēstules ārkārtējās situācijas laikā "Delfi" redakcija saņēma ar neapskaužamu regularitāti. Atbildes nav nevienam. Atbildīgo personu populārākā reakcija: "Gaidīt!"

Riņķa dancis ārkārtējās situācijas periodā bija dzīves realitāte daudziem poliklīniku un medicīnas centru pacientiem. Acīmredzami trūka informācijas par to, kas un kā darbojas. To norāda visi nozarē strādājošie. 3. jūnijā Latvijā tika atcelti visi ierobežojumi medicīnas pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem. Maksa par daudziem pakalpojumiem būtiski augs. Visiem skaidrs, ka valsts tik drīz neatgriezīsies situācijā, kāda bija pirms pandēmijas, kas daudziem jau tāpat šķita nepieņemama. Vēl ilgu laiku medicīniskā palīdzība tiks sniegta, gluži kā dzēšot ugunsgrēku no nīkulīgas, mazjaudīgas šļūtenes.

Jaunā kārtība. Bez pieraksta nedrīkst, meli nav pieļaujami

Kā ārsti, tā arī pacienti pamazām pierod pie jaunās kārtības poliklīnikās un slimnīcās. Iepriekšējs pieraksts ir obligāts (pat uz analīzēm un rentgenu, ko agrāk gaidīja dzīvajā rindā), sarunā ar zvanu centru pacients tiek iztaujāts, cenšoties noskaidrot, cik steidzami nepieciešama vizīte, varbūt pietiek ar konsultāciju video formātā vai pa tālruni. Ieejas poliklīnikās un slimnīcās ir pārkārtotas un vairāk atgādina demarkācijas līniju. Anketa par Covid-19 simptomu neesamību, atskaitīšanās par ārzemju apmeklējumu pēdējo 14 dienu laikā. Obligātā aizsargmaska, ko var iegādāties turpat pie kases. Gandrīz tukši gaiteņi un par diviem metriem atgādinošās norādes uz grīdas. Biezs dezinfekcijas līdzekļu aromāts kabinetos.