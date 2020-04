Tā kā aiz loga jau manāms pavasaris, arvien vairāk cilvēku sāk domāt par savu veselību, kā arī, ko tur liegties, tuvojošos vasaras sezonu, kurā neiederēsies ziemas laikā uzkrātie liekie kilogrami un iegūtais stīvums. Iemesli un mērķi var būt dažādi, taču skaidrs ir viens – sportiskas aktivitātes svaigā gaisā nāks par labu ikkatram. Apņēmība, treniņtērpa izcelšana no skapja dziļākā stūra, botu nospodrināšana, skriešanai piemērotu dziesmu saraksta sagatavošana – kas gan vairāk vajadzīgs? Lai arī ne katrs par to aizdomājas, bet būtiskākais ir tas, vai tu skrien pareizi.

Jautāsi – kā var skriet nepareizi? Izrādās, tas ir pavisam vienkārši. Nepiemērotu apavu izvēle, pārslodze, pārāk tālu mērķu izvirzīšana jau pirmajā dienā "sportista kurpēs" – tie ir tikai daži no faktoriem, kas ietekmē skriešanas pareizību. Pēc padoma, kā būt aktīviem, nenodarot sev pāri, "Delfi" vērsās gan pie profesionāliem treneriem, gan pieredzējušas sporta ārstes.

Soli pa solim ārā no ziemas miega

Gluži tāpat kā lāči, arī cilvēki mēdz iekrist ciešā ziemas miegā vai vienkārši piešķir sev pāris mēnešu "atvaļinājumu" no sportiskajām aktivitātēm. Ir īstais laiks tās atsākt. Pavasaris ar tam raksturīgajām putnu čalām, puķu ziedēšanu, zāles un koku zaļošanu noteikti aktivizē vēlmi rosīties. Atceries, ka skriešana ir viens no visvairāk izplatītajiem sporta veidiem pasaulē, turklāt tas ikkatram pieejams bez maksas.

"My Fitness" grupu treneru vadītāja Ance Olte norāda, ka cilvēki, līdzīgi kā viss dabā, pavasarī uzplaukst. Rodas vēlme vairāk izbaudīt pirmās siltās dienas, gribas vairāk laika pavadīt ārā. "Otra lieta – parasti pavasaris ir tas laiks, kad gribas paspēt sagatavoties vasaras sezonai."

Tam piekrīt arī sporta kluba "Skriešanas akadēmija" vadītājs un treneris Salvis Gruševs: "Pavasarī kļūst siltāks, gaišāks un laikapstākļi pēc tumšās ziemas kļūst komfortablāki. Līdz ar to pieaug cilvēku vēlme doties ārā un kustēties, atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, ja tie uzkrāti. Ir cilvēki, kas ziemā nevar saņemties doties skrējienā, tāpēc gaida pavasari, lai atsāktu skriet vai darītu to aktīvākā režīmā."

Gruševs norāda, ka, uzsākot skriet pēc ziemas pārtraukuma vai vēl ilgākas pauzes, nevajadzētu skriet pārāk ātri un pārāk daudz. "Sākumā pat raita soļošana var būt kā labs attīstošs treniņš – sirds strādā atbilstošā ritmā, treniņš notiek, bet, ja izvēlies uzreiz skriet, tad dari to ļoti lēni un mierīgi, pat ja pašam šķiet, ka esi riktīgs gliemezis."