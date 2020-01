Kļūdas treniņos, kas neļauj sasniegt rezultātu un liek zaudēt motivāciju

Neskaitāmiem cilvēkiem jauns gads iesākas ar apņemšanos dzīvot veselīgāk un sportot vairāk. Tomēr nereti ceļš uz izvirzīto mērķi apraujas jau nepilna mēneša laikā. Nereti pie vainas ir nevis nespēja sasniegt iecerēto vai apņēmības trūkums, bet gan tipiskas kļūdas, ko pieļauj daudzi. Viena no tādām ir sevis mocīšana un pārspīlēšana. Protams, treniņiem nav jābūt viegliem, bet kāds brīnums, ka atmet ar roku kustībām, ja tev katru dienu kaut kas sāp un nav spēka.

Iedvesmojoties no "Bustle", "Forbes" un "Very Well", piedāvājam ieskatīties daļā no bieži pieļautām sportot gribētāju kļūdām, kas neļauj sasniegt rezultātu un liek zaudēt motivāciju.

Atceries, ka neatkarīgi no tā, vai tikai tagad pievērsies sportošanai, vai arī to dari jau labu laiku, vienmēr der ieklausīties profesionāla trenera padomos. Tie palīdzēs neatslābt, precīzāk izpildīt vingrojumus un sasniegt rezultātus.