Perfektas vēdera preses noslēpums – seši mīti, kas neļauj sasniegt rezultātu

Vasaras pirmais mēnesis tūliņ jau būs pusē, kas nozīmē – tev jau ir bijusi iespēja izbaudīt šī gadalaika priekšrocības, piemēram, peldēšanu vai sauļošanos. Tomēr vasaras sniegtās iespējas nāk arī ar satraukumiem par izskatu – sāc bažīties, vai esi labā formā, kas savukārt var radīt vēlmi trenēties. Bet, lai tu iegūtu vēlamo rezultātu, vispirms jāiepazīstas ar mītiem par konkrēto ķermeņa zonu trenēšanu. Šoreiz apskatām vēdera presi.

Varbūt tu jau ilgi sapņo par izteiksmīgu vēdera presi, lai izskatītos lieliski savā bikini, bet katrs tavs mēģinājums tikt pie vēlamā rezultāta bijis neveiksmīgs. Ļoti iespējams, pie vainas ir plaši pieejamā, bet daudzos gadījumos kļūdainā informācija un mīti, kuru dēļ vari sevi arī traumēt. Lai tu neapdraudētu savu veselību un spētu sasniegt vēlamo, turpinājumā piedāvājam iepazīties ar portāla ''Reader's Digest'' personīgā trenera Roidija Čana uzskaitītajiem populārākajiem mītiem, kas saistīti ar vēdera preses trenēšanu.

Mīts: Trenējies pēc iespējas intensīvāk

Smagi, intensīvi treniņi nav izteiksmīgas vēdera preses atslēga. Čans atklāj: ''Lai iegūtu trenētu vēdera presi, treniņiem jāsastāv no dažādām intensitātēm. Čans savos treniņos izmanto metodi, kuru dēvē par ''viļņojošo periodizāciju''. ''To raksturo augšup un lejup vērstas intensitātes variācijas,'' viņš skaidro. Jo zemāka intensitāte, jo vairāk reižu vingrinājumi būs jāatkārto. Savukārt jo mazāk reižu izpildi vingrinājumus, jo lielākā intensitātē tie jāpilda. ''Šī metode ļauj organismam labāk atjaunoties, kas ir īpaši svarīgi ilgtermiņā. Lai iegūtu efektīgu vēder presi, ir vajadzīga treniņu programma, kas pasargā no traumām un nepieļauj regresu,'' piebilst treneris.

Mīts: Sirdsdarbības ātrumam nav nekāda sakara ar vēdera preses trenēšanu

Atminoties iepriekš minēto, ka izteiksmīgu vēdera presi iespējams iegūt, trenējoties dažādās intensitātēs, sirdsdarbības ātrums var palīdzēt saprast, kādā intensitātē tu izpildi vingrojumus. Maijo klīnika skaidro – nosakot maksimālo sirdsdarbības ātrumu, iespējams noteikt intensitāti, kurā tev būtu jātrenējas. Aprēķinus veic, no 220 atņemot savu vecumu. Mērenas intensitātes treniņā sirdsdarbības ātrumam būtu jāsasniedz aptuveni 50 līdz 75 procenti no iegūtā skaitļa. Taču ņem vērā, ka tie ir vispārīgi aprēķini, un jo biežāk treniņu laikā sekosi līdzi savam sirdsdarbības ātrumam, jo atbilstošākas intensitātes treniņus varēsi izpildīt.

Personīgais treneris norāda, ka tiem, kas fitnesā ir iesācēji vai ilgu laiku nav trenējušies, treniņos nepieciešams sākt ar zemāku intensitāti. Bet, ja tu esi regulāra treniņu vai sporta zāles apmeklētāja, tu būsi vairāk sagatavota augstākas intensitātes treniņiem.

Foto: Shutterstock

Mīts: Lai iegūtu ''presīti'', pietiks ar diviem vai trīs treniņiem nedēļā

Visbiežāk fotogrāfijās redzamie šķietami perfektie ķermeņi ar izcilu presīti ir atlētiem, kas nozīmē –vēloties sev tādu pašu vēdera presi, vēlamies būt kā viņi. Čans stāsta: ''Ja tu vēlies izskatīties, kā profesionāls atlēts, tev jāiepazīstas ar atlēta dzīvesveidu.'' Ko tas nozīmē? Jāatrod laiks atpūtai, jāievieš veselīgs uzturs, katru dienu jānodarbojas ar dažādas intensitātes treniņiem, neaizmirstot par iesildīšanos un atsildīšanos, daudz jāatrodas uz kājām – jāstaigā, jāskrien, jātrenējas –, jāstiepjas utt.

Mīts: Lai iegūtu ''sešpaku'', pietiks ar vēdera preses vingrinājumiem

Preses muskuļi ir tikai neliela daļiņa no muskuļu sistēmas, kuru nepieciešams trenēt, lai iegūtu izteiksmīgu vēdera presi, atklāj personīgais treneris. ''Šī muskuļu sistēma sevī iekļauj visu, sākot no iegurņa līdz kaklam,'' viņš uzsver. No tā izriet, ka – lai iegūtu skaistu ''sešpaku'', tev vajadzēs stiprināt visu vēdera muskuļu sistēmu, jo tas dedzina vairāk kaloriju un palīdz sasniegt vēlamo.

Mīts: Rezultāts sastāv no 80 procentiem diētas un 10 procentiem fizisko aktivitāšu

Matemātiskie aprēķini, kas slēpjas aiz izteiksmīgas vēdera preses, ir krietni sarežģītāki. Tiesa – diētai, pareizam uzturam ir noteicoša loma, taču tikpat liela nozīme ir arī fiziskajām aktivitātēm, spējai tikt galā ar stresu un procesam, kuru saucam par muskuļu atjaunošanos. Čans norāda, ka daudzi ir nepatiesās domās par savu uzturu – tas nav tik veselīgs, pareizs, kā, iespējams, šķiet. Viņš, runājot par diētu, uzsver, ka tā paredz sākumu un beigas, nevis tā ir uz palikšanu. ''Nevar arī izslēgt iespēju, ka diētas laikā būs iespējams novērot progresu ceļā uz skaistu vēdera presi. Savukārt progress var apstāties, pārtraucot diētu,'' piebilst personīgais treneris.

Foto: Shutterstock

Mīts: Bez sāpēm nav rezultāta

Patiesībā sāpes, kas radušās pēc treniņa, var signalizēt par veselības problēmām. ''Pievērs uzmanību sāpēm,'' norāda Čans. Sāpes un jutīgums ļoti atšķiras, taču jutīgums var pārvērsties sāpēs, ja būsi neapdomīga. Savukārt sāpes var izraisīt novājinošas traumas, kas liegs tev turpināt trenēties un iegūt perfekto vēdera presi. Tev jāieklausās savā ķermenī, jo sāpes ir veids, kā tas mēģina pateikt – tev jāapstājas. Neignorē šo signālu un atpūtini sāpošo ķermeņa zonu 24 līdz 48 stundas, iesaka personīgais treneris. Ja sāpes nepāriet, vislabāk doties pie ārsta.