'Presītes' vien nelīdzēs. Ieteikumi, kā atbrīvoties no mīlas rokturīšiem

Liekas – cīņa ar lieko svaru un nevēlamajām tauku krociņām kaut reizi dzīvē ir nomocījusi teju katru sievieti. Dažkārt neapmierina visas ķermeņa zonas, bet citkārt tā ir kāda konkrēta ķermeņa daļa, piemēram, tā dēvētie mīlas rokturīši. Neskatoties uz šķietami jauko apzīmējumu, mīlas rokturīši lielākoties nemaz nav tik jauki, un daļa dāmu, arī kungu, labprāt vēlētos no šīs mīlestības atbrīvoties.

Par mīlas rokturīšiem mēdz dēvēt tos liekos taukus, kas uzkrājas vidukļa sānos un karas pāri bikšu augšdaļai – jostasvietai, un no tiem atbrīvoties nav nemaz tik viegli. Daudzi cilvēki cenšas no šiem polsterīšiem atbrīvoties, ar nebeidzamiem sānu preses vai citiem vēdera lejas daļas vingrinājumiem nodarbinot konkrēto ķermeņa zonu. Tomēr tas nebūt nav efektīgākais veids, kā mīlas rokturīšiem teikt ardievas.

Lai no tiem atbrīvotos, nepieciešams veikt izmaiņas uzturā, fiziskajās aktivitātēs un arī dzīvesveidā. Iespējams, arī tu labprātāk atvadītos no saviem mīlas rokturīšiem, tāpēc, iedvesmojoties no portāliem "HealthLine" un "Health", iepazīstinām ar izmaiņām un paņēmieniem, kas var palīdzēt atbrīvoties no liekajiem gurnu taukiem.