Četri izplatīti mīti par HIV, kam tic daudzi

Lai arī par HIV infekciju ir dzirdējis teju katrs, liela daļa no informācijas par šo slimību, kam cilvēki joprojām tic, neatbilst patiesībai. Greizie uzskati ir saistīti gan ar inficēšanās veidiem, gan to, kas var saslimt ar HIV. Lai pasargātu sevi un citus, ir ļoti būtiski saprast, ka šī slimība var skart ikvienu un kā tieši ar to var inficēties.

Baltijas jūras reģiona valstu HIV/AIDS nevalstiskā organizācija "Baltijas jūras valstu Koalīcija HIV pacientiem" ir izdevusi bukletu, kurā apkopoti 14 izplatīti mīti par šo infekcijas slimību. Tā uzdevums ir vairot izpratni par slimību, tās izplatību, norisi un ārstēšanu, tādā veidā mazinot infekcijas izplatību, kā arī uzlabojot HIV pozitīvu cilvēku dzīves kvalitāti.

Brošūra būs pieejama dažādās medicīnas iestādēs, piemēram, Latvijas Infektoloģijas centrā, kā arī internetā. Piedāvājam iepazīties ar pieciem mītiem par HIV, kas aprakstīti šajā bukletā.