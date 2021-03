Deviņi vienkārši veidi, kā ikdienā noiet vairāk soļu

Veselībai un labsajūtai ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes, taču, ja tu neesi draugos ar skriešanu, nūjošanu, svaru cilāšanu vai citiem treniņiem, arī vienkārša pastaiga var būt labs veids, kā savā ikdienā ieviest vairāk kustību. Un pavasaris, kad vairāk spīd saule un mīnusi pārvēršas plusos, ir īstais laiks, kad sākt nopietni staigāt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šoreiz, iedvesmojoties no portāla ''Healthy'', apkopojām ieteikumus, kā ikviens savā ikdienā var ieviest vairāk nostaigātu soļu. Ja vēl šaubies, vai patiesi staigāšanai ir kāda ietekme uz veselību, šajā publikācijā atradīsi astoņus veidus, kā pastaigas veselībai nāk par labu.

Pārvērt staigāšanu par spēli

Aplikācijas, kas skaita noietos soļus un attālumu, sadedzinātās kalorijas un pastaigā pavadīto laiku, lejupielādēšana var būt labs veids, kā staigāšanu pārvērst par spēli. Lai sevi motivētu vēl vairāk, vari aicināt draugus, ģimenes locekļus vai kolēģus iesaistīties kādā soļu izaicinājumā.

Spēlējies ar bērniem

Bērni ir enerģijas bumbas, un viņiem nekad nav grūtību ik dienu nostaigāt gana daudz soļu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi staigāšanu padara jautru, un arī tu to vari, mudina personīgā trenere Kellija Morgana. ''Tu patiesībā devi dzīvību savam personīgajam trenerim,'' viņa smej. ''Ķereņu vai paslēpju spēlēšana, bumbas mētāšana kopā ar bērnu vai pastaigas ar zīdaiņa ratiņiem ir fantastisks veids, kā satuvināties ar savu atvasi un dienas laikā pievarēt vairāk soļu.''

Vienmēr izmanto kāpnes

Iespējams, esi pieradusi uz savu dzīvokli vai biroju, kas atrodas kādā augstākā stāvā, braukt ar liftu. Ja vēlies ikdienā ieviest vairāk soļu, aizmirsti gan par liftu, gan eskalatoru. Kāpšana pa kāpnēm arī būs lielāka slodze nekā iešana, un veselībai dažādas slodzes nāk tikai par labu. Protams, ja tev uz savu 9. stāva dzīvokli jānogādā divi un vairāk, turklāt lieli iepirkumu maisi vai kas cits pamatīgāks un smags, nepārvērtē savus spēkus un tomēr izmanto liftu.

Iestati modinātāja zvanu

Nevajag ieņemt prātā domu – ''Visu vai neko!'' Tas nozīmē, ka nevajag iztēloties, ka turpmāk ik dienu tev obligāti jānostaigā desmit tūkstoši soļu. Savukārt, ja pastaigām nevari atrast laiku, nav jēgas vispār censties staigāt vairāk. Patiesībā pat piecu minūšu pastaiga šurpu turpu pa tavu mitekli var nākt par labu, ja to dari regulāri, skaidro fitnesa eksperte Erina Paruševski. ''Iestarpini vairākas īsas pastaigas savā ikdienā, iestatot modinātāja zvanu vai atgādinājuma signālu ik stundu,'' viņa iesaka.

Aicini draugu pastaigā

Viens no labākajiem veidiem, kā sevi motivēt vairāk staigāt, ir darīt to kopā ar sev labu draugu, partneri vai kādu citu, kurš tev rūp, iesaka Morgana. Tu staigāsi vairāk, bet pastaiga paskries nemanot, jo būsi labā kompānijā. Protams, šajā laikā, ja dodies pastaigā kopā ar kādu, ar kuru nedzīvo kopā, jāatceras ievērot distanci.

Staigā, runājot pa telefonu

To ne velti sauc par ''mobilo'' tālruni. Staigāšana turpu šurpu, kamēr runā pa tālruni, ir lielisks veids, kā staigāt vairāk, neatņemot papildus laiku no tā jau aizņemtās ikdienas, stāsta Paruševski. Neatkarīgi no tā, vai runā ar kolēģi vai mammu, tu īsā laikā pieveiksi vairāk soļu un sadedzināsi vairāk kaloriju.

Nomaini vietu, kur atstāj mašīnu

Auto novietošana tālāk no veikala ieejas, biroja vai daudzdzīvokļu mājas, kurā dzīvo, garantē, ka dienas laikā nostaigāsi vairāk soļu. Kā arī, iespējams, tas aiztaupīs galvassāpes, kuras rada nemitīgā riņķošana pa stāvlaukumu, meklējot vietu, kur novietot auto pēc iespējas tuvāk ieejas durvīm. ''Novieto auto, cik vien tālu vari, neatkarīgi no tā, kur dodies,'' iesaka Paruševski.

Dari dārza darbus

Ir klāt pavasaris – īstais laiks, kad sagatavot piemājas dārzu dārza darbiem. Zemes rakšana, smagumu cilāšana, staigāšana no vienas dobes uz otru būs lielisks treniņa aizstājējs, tostarp augs dienas laikā noieto soļu skaits.

Pilnvērtīgi izmanto pusdienu pārtraukumu

Dažkārt šķiet, ka dienas laikā jāpaveic tik daudz darbu, ka visam nepietiks laika, tāpēc pusdienu pārtraukums tiek izlaists pilnībā vai izmantots tikai daļēji – lai ātri paēstu un ātri atgrieztos pie darbiem. Taču tas nenāk par labu ne tavai veselībai, ne darbam, jo pārstrādājoties nav iespējams iegūt vēlamo rezultātu. Tāpēc nākamreiz pilnvērtīgi izmanto savu pusdienu pārtraukumu – nesteidzīgi paēd, kā arī izmet kādu riņķi ap biroja ēku vai savu mājvietu, ja šobrīd strādā attālināti.