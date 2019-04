Eiropā izplatās masalas; Latvijā slimo reti

Pēdējo mēnešu laikā Eiropas Savienības valstīs palielinājusies masalu izplatība, marta beigās ziņoja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC). Masalu uzliesmojums vērojams arī Lietuvā, tomēr speciālisti norāda, ka Latvijā imunizācijas līmenis ir augsts, un Latvijā šogad konstatēts tikai viens masalu gadījums.

Masalas ir ļoti lipīga infekcijas slimība. Masalu vīruss viegli izplatās starp uzņēmīgiem indivīdiem gaisa pilienu, kā arī tieša kontakta ceļā, skaidro SPKC Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģe Larisa Savrasova.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs no 2018. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. janvārim ir konstatējis 12266 masalu gadījumus. Visvairāk to bijis Francijā, Itālijā un Rumānijā. Šajā laikā konstatēti arī 33 nāves gadījumi. Lietuvā šajā laikā reģistrēti 42 masalu gadījumi, turklāt visi gadījumi konstatēti pēdējos mēnešos – no pērnā gada novembra līdz šī gada 1. februārim. Savukārt Lietuvas Infekcijas Slimību un AIDS centra apkopotie dati liecina, ka 2019. gadā līdz 8. aprīlim konstatēti 415 masalu gadījumi, no kuriem apmēram puse (210) atklāti Kauņā.

Tomēr Latviju situācija Lietuvā būtiski neietekmē. Savrasova informē, ka 2018. gadā Latvijā tika reģistrēti 25 saslimšanas gadījumi ar masalām, savukārt 2019. gadā – viens. Neviens nāves gadījums netika reģistrēts. Tāpat jāņem vērā, ka Latvijā ir salīdzinoši augsta imunizācija pret masalām, turklāt tās līmenis pēdējos gados ir pieaudzis. Kopumā Latvijā 2018. gadā pirmo vakcīnu pret masalām saņēmuši 97,8 procenti bērnu, bet otro vakcīnu saņēmuši 93,7 procenti bērnu.

Kā liecina SPKC publicētā informācija, vakcinēšanās ir būtiskākais priekšnosacījums, lai izvairītos no masalu uzliesmojuma. Zinātne un prakse pierada, ka, lai izvairītos no masalu uzliesmojumiem, vismaz 95 procentiem iedzīvotāju jābūt vakcinētiem ar divām vakcīnas devām. Masalas ir ārkārtīgi lipīga infekcijas slimība. Masalu vīruss viegli izplatās starp uzņēmīgiem indivīdiem gaisa pilienu, kā arī tieša kontakta ceļā.

