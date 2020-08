Galva teju 'plika'? Cēloņi matu izkrišanai un iespējami risinājumi

Daiļākā rota, sievietes lepnums un skaistums – par matu nozīmi, šķiet, itin nevienam nav šaubu. Ja pēkšņi nākas pamanīt to iztrūkumu, iestājas gluži vai panika. Kāpēc? Ko darīt? To skaidrojam raksta turpinājumā.

Dienas laikā ir normāli zaudēt aptuveni 80 matus. Ja pamani, ka mati izkrīt ievērojami vairāk, turklāt, tie vairs neataug, ir jāpievērš uzmanība. Potenciālie iemesli matu izkrišanai ir ļoti daudz, kas nozīmē, ka var būt sarežģīti precīzi noteikt, kas ir īstais vaininieks un kā labot situāciju, raksta "Cosmopolitan".

Matu izkrišanas eksperte Anabela Kingslija skaidro, ka matu izkrišana ir ļoti izplatīta problēma sieviešu vidū. "Pētījumi rāda, ka vismaz viena no trīs sievietēm kādā dzīves periodā cieš no matu izkrišanas vai samazināta matu apjoma." Tātad – ja pamani, ka zaudē šķipsnas, svarīgi ir nenobīties, jo tavas "krēpes" ar laiku atjaunosies. Vienlaikus ir vairāki būtiski aspekti, kurus ir svarīgi zināt.

Vispirms ir jāsaprot, ka matu izkrišanai ir divi veidi – ģenētiskā un reaktīvā. Ģenētiska matu izkrišana nozīmē, ka tev ir ģenētiska nosliece uz matu retināšanos, kas nozīmē, ka ar laiku tavs matu apjoms pakāpeniski samazinās. "Šajos gadījumos daži matu folikuli ir jutīgi pret vīriešu dzimuma hormoniem, un šī jutība liek folikulām pakāpeniski sarukt un radīt nedaudz smalkākus un īsākus matiņus ar katru nākamo matu augšanas ciklu," stāsta Anabela.

Savukārt reaktīvā matu izkrišana nozīmē, ka mati izkrīt kāda konkrēta iemesla dēļ. "Pārmērīga matu izkrišana nav atkarīga no ģenētiskas noslieces, tā rodas iekšējas nelīdzsvarotības vai stresa rezultātā. Tā var veidoties, piemēram, uztura trūkuma, smaga stresa, diētas ievērošanas vai slimības dēļ."

Raksta turpinājumā apskatām septiņus izplatītākos iemeslus, kāpēc mati izretinās.

1. Hormonu disbalanss

Hormonāla nelīdzsvarotība var izraisīt daudzas kaitinošas veselības un skaistumkopšanas problēmas – sākot no pūtītēm un beidzot ar svara pieaugumu. Ja hormoni nedarbojas pareizi, to ietekme izstarojas pa visu ķermeni, ieskaitot matus. "Hormoniem ir milzīga loma matu augšanas cikla regulēšanā," atklāj Anabela. "Estrogēni (sieviešu dzimuma hormoni) ir "matiem draudzīgi" un palīdz matiņus uzturēt augšanas fāzē optimālu laika periodu. Androgēni (vīriešu dzimuma hormoni) matiem nav sevišķi labvēlīgi un var saīsināt to augšanas ciklu."

Eksperte skaidro, ka pārmērīgs androgēnu daudzums, ko var izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumi, var izraisīt matu izkrišanu. "Tas bieži notiek gēnu ietekmē. Ja tev ir ģenētiska nosliece uz folikulu jutīgumu, hormonālā nelīdzsvarotība var ietekmēt matu veselību daudz vairāk, nekā cilvēkiem, kuriem tādas nav."

2. Stress

Tas nav mīts, ka pārāk liels stress liek matiem izkrist. Kā tas notiek? Stress var paaugstināt androgēnu līmeni, kas savukārt var izraisīt matu izkrišanu. "Stress var izraisīt arī galvas ādas problēmas, piemēram, blaugznas, izjaukt ēšanas paradumus un sajaukt gremošanas sistēmu – tas viss var negatīvi ietekmēt matus," uzsver Anabela.

3. Dzelzs trūkums

Viens no izplatītākajiem cēloņiem, kāpēc sievietēm izkrīt mati, ir dzelzs deficīts. Dzelzs ir būtisks matu šūnu olbaltumvielu ražošanai, bez tā cietīs tavas šķipsnas.

4. Hipotireoze un hipertireoze

"Vairogdziederis palīdz regulēt ķermeņa metabolismu, kontrolējot olbaltumvielu ražošanu un skābekļa izmantošanu audos. Tāpēc jebkura vairogdziedzera nelīdzsvarotība var ietekmēt matu folikulus," skaidro Anabela. Turklāt, ja hipotireozi neārstē, tā var izraisīt anēmiju, kas – kā jau nupat minējām – ir vēl viens nosacījums, kas var ietekmēt matus (vai to trūkumu).

5. B12 vitamīna deficīts

B12 vitamīna trūkums var izraisīt nogurumu un enerģijas trūkumu. Izklausās pazīstami? Jautrība neapstājas ar to, vitamīna trūkums arīdzan var skādēt matiem. "B12 vitamīna deficīts bieži izraisa matu izkrišanu, jo tas var ietekmēt sarkano asins šūnu veselību, kas nogādā audos skābekli," teic Anabela. "Šo bieži var novērot vegāniem, jo B12 vitamīnu galvenokārt var iegūt no dzīvnieku olbaltumvielām."

6. Straujš svara zudums

Straujš svara kritums var ietekmēt tavu lielāko rotu – matus. "6-12 nedēļas pēc liela svara zaudēšanas, neatkarīgi no tā, vai tas ir tīši vai netīši, mati izkrīt krietni vairāk nekā parasti," skaidro eksperte. "Lai gan mūsu mati psiholoģiski ir ļoti nozīmīgi, fizioloģiski tie itin nemaz nav svarīgi – mēs varētu izdzīvot bez matiem, nekaitējot mūsu fiziskajai veselībai. Tas nozīmē, ka jebkāds uztura deficīts visbiežāk atspoguļojas tieši matos un to struktūrā."

7. Vecums

Ja šobrīd pārdzīvo vai gatavojies menopauzei, izmaiņas ķermenī var ietekmēt arī tavus matus. "Matu izkrišana pirms un pēc menopauzes kļūst lielāka," atklāj Anabela. Bet ir svarīgi saprast, ka arī mati noveco, un, pieaugot mūsu vecumam, arī mati dabiski kļūst smalkāki. Tā ir pilnīgi normāla novecošanas procesa sastāvdaļa.

Un ko darīt tālāk?

Atpazīsti problēmu

Matu izkrišana nenotiek ātri, mūsu šķipsnas aug ciklos, kas nozīmē, ka var paiet līdz pat trīs mēnešiem, lai mati izkristu pēc tam, kad kaut kas ir nogājis greizi. "Ja pamani, ka jau ilgāk par trīs mēnešiem mati krīt ārā pārāk daudz, apmeklē ģimenes ārstu, iespējams, tam apakšā ir kāda problēma, kura ir jārisina," mudina Anabela. Ļoti būtiski ir nekrist panikā. Parasti matu izkrišana pāriet pati no sevis un mati atkal sākt augt kā ierasts, tiklīdz novērš iekšējo nelīdzsvarotību.

Veic izmaiņas savā uzturā.

Iekļauj vairāk olbaltumvielu

"Matus veido proteīns, tāpēc ir svarīgi ikdienā uzņemt pārtiku, kas ir bagāta ar olbaltumvielām. Brokastīs un pusdienās iekļauj vismaz plaukstas izmēra olbaltumvielu porciju – aptuveni 120 gramus," iesaka eksperte.

Nepieciešami ir arī kompleksie ogļhidrāti

Tie nodrošina matus ar enerģiju, kas nepieciešama to augšanai. Uzkod veselīgus ogļhidrātus (svaigus augļus vai pilngraudu krekerus) , ja starp ēdienreizēm ir vairāk nekā četras stundas, citādāk matu šūnām samazinās enerģija. Vienlaikus jāsaprot – ja matus zaudē citu iemeslu, nevis uztura dēļ, tad, mainot savu ēdienkarti, problēma joprojām saglabāsies.

Pievērs uzmanību tam, kā ieveido matus

Jā, cieša aste var izskatīties modīgi, taču tā var sagādāt matiem stresu. "Izvairies no frizūrām, kas cieši savelk matus un folikulas," teic Anabela. Viņa arī iesaka izvairīties no smagiem veidošanas krēmiem un serumiem, jo tie matiem pievieno nevajadzīgu smagumu. Ieteicams arī izvairīties no ķīmiskām procedūrām, tostarp arī matu krāsošanas.

Nestreso!

Matu zaudēšana var radīt stresu, taču Anabela skaidro, ka ir ļoti svarīgi saprast, cik tā ir izplatīta problēma sieviešu vidū. Ja tu to piedzīvo, atceries, ka neesi viena, un par to nav jākaunas!

"Viens produkts pats par sevi neuzlabos matu izkrišanu – ir jāņem vērā vispārējā veselība, uzturs, kā arī jāoptimizē galvas ādas veselība un augošo matiņu stāvoklis. Pats galvenais – esi pacietīga un nekrīti izmisumā! Matu augšana notiek cikliski, tāpēc, lai redzētu uzlabojumus, ir jāpaiet vismaz sešām nedēļām!"