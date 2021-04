Ieteikumi, kā bez lielām pūlēm atjaunot intīmās dzīves dzirksteli

Nav nekāds noslēpums, ka medusmēneša fāze ir viens no aizraujošākajiem attiecību periodiem. Viss ir jautri, jauns, un tu un partneris, ļoti iespējams, gandrīz nemaz nepametat gultu. Bet, laikam ejot, satuvinoties un jūtoties vienam otra klātbūtnē ērtāk, patīkamais satraukums var mazināties, un rozā brilles nokrist. Abu grafiki kļūst pārāk aizņemti, tu esi nogurusi – tas ir normāli. Labā ziņa, ka, lai atgūtu dzirksti seksuālajā dzīvē, pietiek ar vienkāršām un mazu piepūli prasošām rīcībām.

''Seksuālajā dzīvē vienmēr ir vieta pat nelieliem uzlabojumiem, kas prasa tikai nedaudz radošuma un komandas darba,'' portālā ''Elite Daily'' stāsta attiecību eksperte un klīniskā seksoloģe Dona Maikla. Sacītais noteikti nomierina, it īpaši, ja domas par to, kā aizņemtajā ikdienā atrast laiku seksam, tev uzdzen stresu un trauksmi. Bet vai nevarētu būt tā, ka to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt? Seksa un intimitātes trenere Irēna Fēra skaidro – pats galvenais, lai seksuālo dzīvi padarītu aizraujošāku, ir mainīt veidu, kā līdz šim esat to padarījuši aizraujošu.

''Pikantuma saglabāšanai guļamistabā nav liela sakara ar pieaugušo rotaļlietām vai seksa pozām. Runa arī nav par seksīgu izskatu vai jušanos seksīgai. Tāpat tas nav par to, ko jūs seksa laikā darāt,'' stāsta Fēra. Turpretim atslēga ir koncentrēšanās uz romantiskas saiknes veidošanu un uzturēšanu, kā arī klātbūtni, viņa norāda. Viss iepriekš minētais seko pēc tam. ''Pozu un pikantu spēļu, ko vari izmēģināt kopā ar partneri, ir tik, cik to ir,'' saka Fēra. ''Ja turpināsi dzīties pēc šīm ārējām lietām, nekad nebūsi pilnībā apmierināta.''

Paturot to prātā, turpinājumā vari iepazīties ar ekspertu uzskatītiem sešiem vienkāršiem un šķietami maznozīmīgiem paņēmieniem, kuriem var būt liela ietekme uz tavu un partnera seksuālo dzīvi.

Piebremzē

Protams, ar laiku dzīve kļūst ļoti aizņemta, taču varētu būt pienācis laiks piebremzēt un kļūt aizņemtiem ar kaut ko citu. ''Piebremzē ar pieskārieniem un paskaties, kas notiek,'' iesaka Fēra. ''Mēs bieži vien ātri gribam sasniegt mērķi, līdz ar to procesa laikā paši nogalinām savstarpējo saikni un aizraušanos. Piebremzēšana strādā labāk, jo, kad palēninām tempu, varam atjaunot savstarpējo saikni un seksā ieviest vairāk kaisles.''

Ļauj sev būt neaizsargātai

Foto: Shutterstock

Ja guļamistabā līdz šim neesi sev pilnībā ļāvusi vaļu kādu baiļu vai mulsuma dēļ, Fēra norāda, ka ir pienācis pēdējais laiks no bailēm un kauna atbrīvoties un vienkārši būt klātesošai. ''Esiet neaizsargāti viens otra priekšā un izmēģiniet to, ko jau sen esat vēlējušies pamēģināt,'' viņa iesaka. ''Šāda taktika strādā, jo tas jūsu starpā ievieš ievainojamību un atvērtību attiecībām un rada savstarpējo saikni un iekāri, gluži kā tas ir attiecību sākumā. Lai radītu lielas kaisles dzirksteles, nepieciešami mazi mirkļi, kuros riskējat ar ievainojamību.''

Uz maiņām uzņemieties vadību

Vienkāršs veids, kā kaut ko pamainīt un attiecībās ieviest vairāk patīkama satraukuma un kaisles, ir pārmaiņus guļamistabā ieņemt dominējošo lomu. ''Pārmaiņus kļūstiet par vadītāju un sekojiet otra norādēm,'' iesaka Maikla. ''Tas var būt tik vienkārši, kā brīdī, kad tu esi dominantā, otram pateikt, ko tu vēlies, lai viņš ar tevi dara. Kad lomas mainās, viņš var darīt to pašu. Tas arī savā ziņā noņems spiedienu no dzimumdzīves, kur viens cilvēks vienmēr vada, bet otrs vienmēr seko. Kā arī tā jūs noteikti būsiet droši, ka darāt to, kas otram sagādā baudu.''

Ieviesiet guļamistabā pikantas sarunas

Neķītras runas ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā uzlabot savu seksuālo dzīvi, paskaidro Maikla. ''Pastāsti otram, ko tu vēlies, lai viņš dara vai valkā, vai kādu pozu vēlies izmēģināt… Vai vienkārši saki, ka otru iekāro,'' viņa iesaka. Ja nezini, ko teikt, Fēra mudina runāt par to, kas tev guļamistabā sagādā baudu. ''Runājot par un iztēlojoties to, kas tev seksā sniedz baudu, dabiski radi tādu kā afrodiziaku. Dalies ar to, kas tev patīk otra pieskārienos, kā tas tev liek justies un ko vairāk vēlies,'' stāsta Fēra un piebilst: ''Dariet to arī ārpus guļamistabas, tādējādi radot seksuālo spriedzi.''

Izmaini ikdienas grafiku

Kaut kas tik vienkāršs kā laika maiņa, kad parasti ar partneri mīlējaties, var ikdienā ieviest dažādību un piešķirt pikantumu seksuālajai dzīvei, norāda Maikla. ''Izvēlieties citu laiku, kurā ar partneri mīlēties. Ja to parasti darāt no rīta, izmēģiniet seksu pēcpusdienā vai vakarā,'' viņa iesaka.

Izraujies no rutīnas

Foto: Shutterstock

Rutīna var būt īsta kaisles iznīdētāja, saka seksa eksperte Kārlaila Džensena. Viens mazas piepūles, bet augstas efektivitātes veids, kā attiecībās ieviest dažādību un aizrautību, ir mēģināt izkļūt no ikdienas rutīnas. ''Katru reizi mēģini no jauna iepazīt savu partneri,'' viņa iesaka. ''Kad tu un partneris katru reizi nodarbojaties ar seksu pēc vienota scenārija, tas kļūst garlaicīgi. Tā vietā lūko, kas jauns vai atšķirīgs parādās, tev pieskaroties savam partnerim. Tādā veidā mēģini pamanīt jaunas un jutīgas mīļotā ķermeņa zonas. Pat neliela atšķirība var ietekmēt visu pieredzi un padarīt to kaislīgu un atmiņā paliekošu.''

Tas, ko pēc šī visa izlasīšanas tev obligāti vajadzētu paturēt prātā, ir – attiecību kaislības atjaunošanai un uzturēšanai nav jābūt grūtai. Tam arī nav jāiekļauj garš un seksīgs iepirkšanās saraksts vai pat advancētas kustības un iemaņas. Protams, ja vēlaties savai seksuālajai dzīvei piešķirt pikantumu ar jaunām seksa rotaļlietām, spēlēm vai pozām, – uz priekšu! Bet patiesībā visa pamatā ir būšana blakus un saikne ar mīļoto.

Fēra vēl iestarpina vienu atslēgvārdu, kas var palīdzēt: zinātkāre. ''Kad jūs iemācāties nemitīgi interesēties viens par otru (un par savu ķermeni, un to, ko tas vēlas), viss dabiski kļūst jauns, tostarp jebkura seksuālā pieredze. Iemācieties būt zinātkāri, un uz visiem laikiem būsiet nodrošinājušies ar aizraujošu, kaislīgu un azarta pilnu seksuālo dzīvi.''