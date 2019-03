Ieteikumi pavasara noguruma atgaiņāšanai un enerģijas uzlādēšanai

Pavasarī, kad strauji kļūst gaišāks un šķiet, ka daba sāk atdzīvoties, daudzus nomāc nogurumus un nespēks. Apkārt kūsā dzīvība, bet tev to vien gribas, kā pagulēt stundiņu ilgāk no rīta, pusdienlaikā nosnausties un vakarā doties pie miera līdz ar tumsas iestāšanos?

Jā, protams, ja nebūsi kārtīgi izgulējusies, jutīsies nogurusi. Ja ikdienā guli pietiekami, bet enerģijas joprojām trūkst, iespējams, noderēs "Medical News Today" ekspertu sagatavotie ieteikumi.

Sāc ēst veselīgāk

Kafijas tase pēc kafijas tases, cepumi un konfektes ir tava degviela dienai? Jā, šie produkti sniedz ātru uzmundrinājumu un enerģijas lādiņu. Tomēr atceries, ka efekts būs īslaicīgs. Ja vēlies patiešām justies moža un spēcīga, tev nepieciešams sabalansēts, uzturvielām un vitamīniem bagāts uzturs. Tev nav nepieciešams vienkārši uzņemt kalorijas, tev vajadzīgas kvalitatīvas kalorijas, nevis tikai cukurs. Saldumu, čipsu un saldināto dzērienu vietā izvēlies pilngraudu produktus, riekstus, augļus, dārzeņus un pākšaugus.

Veic vieglas fiziskās aktivitātes

Jā, lai arī tev negribas pat nedaudz kustēties, vieglas fiziskās aktivitātes var paaugstināt tavu enerģijas līmeni un mazināt nogurumu. Laiku pa laikam piecelies no sava darbagalda un izstaipies, izkusties. Tas palīdzēs nepadodies nogurumam. Turklāt arī nopietnāka pievēršanās sportam, piemēram, regulāri treniņi, ir viens no veidiem kā vairot enerģiju. Pats galvenais, lai izvēlētais kustības veids tev patīk un nav pārāk smags. Dejošana, skriešana no rīta, braukšana ar velosipēdu vai intervāla treniņš – atrodi sev piemērotāko, un tas palīdzēs justies labāk.

Velti laiku jogai un meditācijai

Tā kā pie noguruma un nespēka daļēji vainojams stress, ir ļoti būtiski spēt atbrīvoties un nomierināties. Te talkā var nākt joga un meditācija. To praktizēšana palīdzēs apgūt paņēmienus, kas noderēs stresa un satraukuma mazināšanai. Jāpiebilst, ka spēja nomierināties un atbrīvoties var palīdzēt arī vieglāk aizmigt un labāk gulēt, kas nozīmē vairāk enerģijas un mundruma nākamajā dienā.

Iemācies uzticēt noteiktus pienākumus citiem

Pilnas slodzes darbs, bērni, mājas uzkopšana, ēst gatavošana… Neskaitāmu pienākumu veikšana, protams, var izsmelt tavu enerģiju pilnībā. Ja pati uzņemies vairāk, nekā vari paveikt, tad nav nekāds brīnums, ka jūties izsmelta. Iemācies uzticēties citiem un neuzstāj, ka viss jāpaveic tev. Lūdz palīdzību, ja netiec galā, bet, ja visi ģimenē esat pārslogoti un noguruši, mēģiniet saprast, kurus darbus varat darīt retāk, lai taupītu spēkus.

