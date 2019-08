Izplatītākās kļūdas un vērtīgi ieteikumi cīņai ar liekajiem kilogramiem

Liekais svars ir viena no aktuālākajām veselības problēmām mūsdienās, jo tā apmēri pēdējos gados ir ievērojami pieauguši. Tā kā arvien vairāk un vairāk cilvēku cieš no aptaukošanās un liekā svara, aktuāls ir jautājuma arī par to, kā no tā atbrīvoties. Tas nav nepieciešams izskata, bet gan veselības dēļ, jo ievērojams daudzums lieko kilogramu palielina dažādu slimību un veselības problēmu risku.

Kā liecina Pasaules Veselības organizācijas apkopotie dati, kopš 1975. gada aptaukošanās problēma ir trīskāršojusies. 2016. gadā 39 procentiem cilvēku, kas pārsniedza 18 gadu vecumu, bija liekā svara problēmas, bet 13 procenti cilvēku bija aptaukojušies. Problēmas saasināšanās ir saistīta ar cilvēku dzīvesveida maiņu – arvien vairāk cilvēku uzturā lieto ēdienus ar augstu kaloriju saturu un lielu tauku daudzumu, tāpat arī samazinājusies cilvēku fiziskā aktivitāte. Tā kā lieko svaru saista ar paaugstinātu dažādu hronisku slimību, piemēram, diabēta, sirdsslimību un noteiktu vēža formu risku, ir būtiski rūpēties, lai svars būtu veselīgs.

Lai palīdzētu cīnīties ar šo problēmu vai to pat uzveikt, piedāvājam ieskatīties "Viņa" rakstu arhīvā par lieko svaru un aptaukošanos. Rakstos atradīsi informāciju par kļūdām, ko cilvēki pieļauj ceļā uz slaidāku augumu, galvenajiem klupšanas akmeņiem, kas neļauj no liekā svara atbrīvoties, un citu noderīgu informāciju ceļā uz veselīgāku dzīvi.

Atceries, lai arī liekais svars ir patiešām kaitīgs un cīņa ar to var būt nogurdinoša, nevajadzētu paļauties uz brīnumlīdzekļiem un metodēm, kas sola ātru un vieglu rezultātu. Parasti tās ir efektīvas tikai īstermiņā, ja vispār sniedz cerēto rezultātu.