Šis laiks, kas lielā mērā pagājis Covid-19 pandēmijas zīmē, akcentējis un izgaismojis daudzas lietas un paradoksus, tostarp arī to, ko iepriekš neredzējām, notušējām vai varbūt vienkārši izvēlējāmies neredzēt. Jauni izaicinājumi sagaidīja ik uz soļa, un viens no tiem – pandēmijas rosinātā pāreja uz attālināto darbu. Citējot manu sarunbiedru profesoru Ivaru Vanadziņu: "Tieši šim aspektam pēdējā laikā pievērsta mūsu lielākā uzmanība – redzam, ka pat minimālāko prasību neievērošana būtiski ietekmē to nodarbināto veselību, kuri pārgājuši uz attālināto darbu, – gan muskuļu un skeleta sistēmu, gan redzi, gan arī psihoemocionālo veselību." Par šiem trim "vaļiem" arī būs stāsts. Ko esam sagaidījuši līdz šim, un kas mūs varētu sagaidīt nākotnē?





Ideāls galds = ideāla pašsajūta? Nav tik vienkārši...



Vaicāts, vai līdz šim ir veikti pētījumi par attālinātā darba ietekmi uz veselību, kas ļautu apjaust kopējās tendences, profesors Vanadziņš atbild apstiprinoši. Šopavasar tika apkopoti aptaujas, kurā piedalījās vairāk nekā 1000 respondentu (attālināti strādājoši – aut.), nu jau otrās kārtas rezultāti. Aptaujātie tika lūgti novērtēt gan fizisko, gan garīgo pašsajūtu, proti, vai kāds simptoms izpaužas vairāk vai biežāk nekā iepriekš, dati tika salīdzināti ar situāciju ārkārtējās situācijas sākumā.