Libido laika šūpolēs. Kā nosargāt seksualitāti?

Cilvēka dzimumtieksme jeb libido ir daudzšķautņaina, to ietekmē kā bioloģiski, tā psiholoģiski faktori. Tādēļ nav brīnums, ka libido līmenis dzīves laikā mēdz svārstīties. Šajā rakstā aplūkojam laika nogriezni no 20 līdz 40 gadu vecumam – kas ir biežākie cēloņi libido kritumiem minētajā periodā un kādi varētu būt risinājumi, lai situāciju vērstu par labu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Libido ietekmē ne tikai vecums, bet arī apmierinātība ar sevi, savu ķermeni, attiecībām un dzīves kvalitāti kopumā. Stress "ir lielākais seksa slepkava", sarunā ar portālu "Health" atzīst ginekoloģe Dženifera Landa. Bet ne jau tikai tas vien. Zems seksuālās vēlmes līmenis var signalizēt par emocionāliem konfliktiem, problēmā pāra attiecībās. Turpretī, ja partneru starpā valda savstarpēja uzticēšanās, viņi komunicē un sekss ir iekļauts obligāti darāmo lietu sarakstā – jā, arī seksu var un vajag plānot! – libido iespējams paaugstināt. Vēl svarīgs ir dzīvesveids. Tādi veselīgi ieradumi kā pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs, regulāras fiziskās aktivitātes un kvalitatīvs miegs labvēlīgi ietekmē vispārējo organisma veselību, garastāvokli un arī dzimumtieksmi, uzsver ārste Landa.

Visbeidzot, seksuālo vēlmi ļoti ietekmē hormonālais fons, respektīvi, tiem jābūt normas līmenī. Lielākoties par seksuālo apetīti atbild vīrišķais hormons testosterons, ko nelielos daudzumos izstrādā arī sievietes organisms, kā arī estrogēns un progesterons.

Libido 20 gadu vecumā

Laika posmā no 20 līdz 30 gadu vecumam dzimumtieksme lielākoties ir diezgan spēcīga. Tam ir vairāki iemesli. Iemīlēšanās fāzē, kad itin viss attiecībās ir jauns, virsroku ņem tādi hormoni kā dopamīns, oksitocīns un serotonīns, kas atbild par labsajūtas un laimes sajūtu, kas rodas ķermenī, kā arī jau iepriekš pieminētie testosterons un estrogēns. Turklāt šis arī ķermeņa un seksualitātes izzināšanas un izprašanas laiks.

Padoms. Ja libido ir zems, viens no diezgan izplatītiem iemesliem ir neatbilstoša kontracepcijas metode, piemēram, hormonālās kontracepcijas tabletes. "Dažām sievietēm var samazināties testosterona izdalīšanās organismā, kā rezultātā cieš seksuālā apetīte, var parādīties tāda nepatīkama problēma kā maksts sausums," skaidro Landa. Viņa iesaka vērsties pie ārsta, lai veiktu pārbaudes un izslēgtu citas veselības problēmas un, ja pie vainas tiešām izrādās hormonālā kontracepcija, izvēlēties alternatīvu izsargāšanās metodi.

Libido 30 gadu vecumā

No vienas puses, šis ir laiks, kad seksualitāte ir uzplaukusi visā krāšņumā, partneri zina, ko vēlas un nekautrējas par to runāt, no otras – šī desmitgade nereti ir viena no aizņemtākajām, jo vienlaikus norit vairāki procesi, piemēram, cītīga kāpšana augšup pa karjeras kāpnēm, ģimenes veidošana un bērnu audzināšana. Jāņem arī vērā, ka grūtniecības laikā, pēcdzemdību periodā un kamēr bērns tiek barots ar krūti, sievietes organisms piedzīvo milzīgas pārmaiņas. Labā ziņa – lielākajai daļai sieviešu libido samazināšanās ir pārejoša un tam nepieciešams tikai laiks, lai atgrieztos "normālās" sliedēs.

Padoms. Izmaiņas libido var radīt satraukumu abiem partneriem. Labākais veids, kā situāciju risināt, ir izrunāšanās ar partneri. "Spēja izteikt savas vajadzības un uzklausīt otru, ļauj nostiprināt savstarpējo saikni un būt kā komandai pat tajās naktīs, kad viss, kas jūs interesē, ir viegla masāža vai viena stunda vienatnes," saka Landa. Jā, tas ir stāsts par attiecību kvalitāti un dziļumu.

Libido 40 gadu vecumā

Kā norāda ginekoloģe Landa, daudzām sievietēm tieši vecums pēc 40 ir seksuāli visvairāk atbrīvojošais, jo nu var likt lietā iepriekšējos periodos izzināto un apgūto, lai dažādotu seksuālās baudas gūšanas veidus. Tāpat arī bērni kļuvuši patstāvīgāki, karjera nostabilizējusies, respektīvi, darbs un privātā dzīve ir lielākā harmonijā. Tas, ar ko jārēķinās, ir tā dēvētā perimenopauze, kas ir pirmais solis ceļā uz lielākām pārmaiņām, proti, menopauzi. Samazinoties estrogēnu līmenim, sieviete var izjust virkni fizisku un psihoemocionālu simptomu, kas ietekmē arī seksuālās attiecības.

Padoms. Vispirms jācenšas pieņemt faktu, ka ķermenis mainās un turpinās mainīties un uz to reaģēt ar ziņkāri, nevis negatīvismu. "Uztverot pārmaiņas kā daļu no dzīves cikla, jums ir vieglāk tās pieņemt un rast prieku par to, kas ir, nevis uztraukties par to, kā nav," saka Landa. Ja maksts sausums, garastāvokļa svārstības un citas perimenopauzei raksturīgas blakusparādības ir pazeminājušas libido un tas traucē būt apmierinātai ar dzīves kvalitāti, Landa iesaka šos jautājumus risināt kopā ar savu ginekologu.