Miega traucējumi – drauds veselībai. Paradumi, kas kaitē miega kvalitātei un kā to uzlabot

Kvalitatīvs un pietiekami ilgs miegs ir katra veiksmīga un laimīga cilvēka neatņemama dzīves sastāvdaļa. Tomēr ikvienam ir zināma sajūta, kad neesi pietiekami izgulējies, un tas nav nekas patīkams. Tieši daļa ieradumu, bez kuriem ikdienā vairs nespējam iztikt, var apdraudēt miega kvalitāti un radīt traucējumus.

Miega trūkums var ne tikai pasliktināt garastāvokli, bet arī radīt nopietnas veselības problēmas Guļot mazāk nekā septiņas stundas katru nakti, var rasties nopietnas veselības problēmas – no hipertensijas līdz sirds slimībām un insultam, liecina 2015. gada pētījums, kas publicēts žurnālā ''Sleep''.

Rīgas Stradiņa universitātes miega laboratorijas vadītājs Juris Svaža skaidro, ka primāri miega traucējumi ietekmē mūsu augstākās smadzeņu funkcijas – spēju būt radošam, ātri reaģēt uz notikumiem, redzēt notikumu kopainu un prognozēt to attīstību. ''Mūsu kognitīvās spējas vistiešākā veidā cieš no slikta miega. Savukārt klīniskā veselība cieš ilgtermiņā – ja ilgstoši ir miega trūkums vai traucējumi, tad parādās arī fiziskas problēmas, piemēram, sirds un asinsvadu, vielmaiņas un citu organisma sistēmu darbība tiek apgrūtināta.''

Tāpat nesenākā 2019. gadā veiktā pētījumā, kas publicēts ''Diabetes Care'', tika konstatēts, ka cilvēki ar sliktiem miega paradumiem ir vairāk aptaukojušies un tiem attīstās citi nopietni vielmaiņas traucējumi. Portālam ''Live Strong'' Natālija Dautoviča, vides zinātniece un miega speciāliste, uzsver, ka dziļš, kvalitatīvs miegs ir nozīmīgs kognitīvai, fiziskai un sociālai darbībai.

Juris Svaža skaidro, ka, runājot par faktoriem, kas izraisa miega traucējumus, atbilde nekad nav vienkārša, jo ir ļoti daudz faktoru, kas to ietekmē un katru cilvēku citādāk. ''Viss lielā mērā ir atkarīgs no paša cilvēka, piemēram, vienam tās ir lielas rūpes, uztraukumi un kreņķi darbā vai mājās, citam tas var būt tagad vasarā, kad ir gara diena, saule jau agri no rīta spīd logā, un cilvēks nevar pagulēt. Tāpat, ja cilvēks daudz ceļo, tad viņam nākas pielāgoties laika zonām, arī darbs ar maiņu grafiku noteikti ir jāmin kā viens no faktoriem. Būtiski arī pieminēt, ka maiņu grafiks, kura dēļ cilvēks miegam velta par maz laika, ir kancerogēns. Bet ja runājam par visbiežāk sastopamajiem faktoriem, kas ietekmē miegu, tad es teiktu, ka tie visdrīzāk ir emocionālie faktori.''

Aicinām iepazīties ar portāla ''Live Strong'' speciālistu uzskaitītajiem ieradumiem, kas var sabojāt miega kvalitāti, un padomiem, kā jau šodien sākt uzlabot savu nakts mieru.