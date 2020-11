Palīdzēs ne tikai veselīgs uzturs un aktīvs dzīvesveids: kā stiprināt sirds veselību

Ēd veselīgi, regulāri vingro un nesmēķē – šie ir pārbaudīti veidi, kā savu sirdi uzturēt stipru un veselu. Bet papildus pilnvērtīgam uzturam un trenažieru zālei ir arī citi preventīvie pasākumi, kurus vari veikt, lai palīdzētu samazināt ar sirdi saistītu slimību attīstības risku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Turpinājumā, iedvesmojoties no portāliem ''Live Strong'' un ''Healthy'', iepazīstinām ar pieciem ar uzturu un aktīvu dzīvesveidu nesaistītiem preventīvajiem pasākumiem, kas var palīdzēt uzlabot tavas sirds veselību.

Regulāri dodies pie ārsta

Šķiet, piekritīs daudzi, ka pie ārsta parasti dodamies vien tad, kad kaut kas jau ar veselību nav īsti lāgā. Taču, ja nevēlamies piedzīvot nepatīkama pārsteiguma mirkli, kad kādā no vizītēm ārsts paziņo par veselības problēmām, kas atklājušās nejauši, labāk tomēr ieplānot vismaz ikgadējo vispārējo veselības pārbaudi, kurā noskaidro arī visu par savas sirds veselību. Kāpēc tas ir svarīgi? Regulāras vizītes ir labs veids, kā savlaicīgi atklāt kādu novirzi no normālas veselības, tādējādi savlaicīgi novēršot to sekas, kas atsevišķos gadījumos var būt ar milzīgu ietekmi uz tavu atlikušo dzīvi, tostarp letālas.

Protams, atceries, ka – ja tev ir aizdomas par kādu sirds un asinsvadu slimību, nevajag gaidīt ikgadējo veselības pārbaudi, kad par aizdomām beidzot pastāstīt ārstam. Jebkādu sūdzību gadījumā vislabāk pieteikt vizīti, lai kliedētu bažas vai vēl savlaicīgāk diagnosticētu kādu kaiti.