Sanācis pārēsties? Vienkārši padomi, kā mazināt diskomfortu

Nav noslēpums, ka Ziemassvētkos jāceļ galdā deviņi ēdieni. Skaidrs, ka gribas pagaršot ikkatru, kas savukārt nozīmē, ka vakara noslēgumā vēders ir piepūties teju kā bumba un grūti ir darīt itin visu – pat ieelpot. Būt diskomfortā, protams, nav patīkami. Ko darīt lietas labā?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmais, kas jāzina – pārēšanās ir pilnīgi normāla parādība. To gadās piedzīvot ikvienam, teic uztura speciāliste Veronika Gārneta. "Dažkārt ir labi pieēsties, un tev tāpēc nav jājūtas vainīgai. Tas nav labi vai slikti, pareizi vai nepareizi," viņa skaidro. Varētu pat teikt, ka ir svētki, kurus kultūrā pat saista ar kārtīgu mielošanos. Citiem vārdiem sakot, nemoki sevi par to, ka apēdi nedaudz vairāk pīrādziņu, kā ierasts!

Vienlaikus ir skaidrs, ka diskomforts pēc pārēšanās nav nekas patīkams. Kāpēc rodas sāpes? Mijiedarbojoties pārtikai, šķidrumiem, norītajam gaisam un vēderā esošajām gāzēm, izstiepjas kuņģis, vēdera muskuļi un tievā zarna, kas, saprotams, rada nepatīkamas izjūtas.

Ja esi pārēdusies, tad vairs nav iespējams pagriezt laiku atpakaļ, tomēr ir pāris darbības, ko vari veikt, lai justos labāk gan fiziski, gan morāli. Turpinājumā, iedvesmojoties no "Cosmopolitan", esam apkopojuši padomus, kas palīdzēs.

Kā rīkoties:

Tūliņ pēc tam, kad esi beigusi ēst

Pirmais solis uz labāku pašsajūtu, kad jūties pārēdusies, ir domu sakārtošana. Tas nozīmē izmest no prāta jebkādas idejas par vainas apziņu vai kaunu, kas saistītas ar pārēšanos. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā to izdarīt, ir padomāt, kā tu runātu ar savu draudzeni šādā situācijā. Tu nekad neteiktu, ka viņa ir neveiksminiece tikai tāpēc, ka ir našķējusies par daudz, tāpēc nešausti pati sevi, teic Gārneta. Ir jābūt laipnai un līdzjūtīgai pret sevi. Ja tomēr nespēj apturēt negatīvo domu plūdumu, pacenties domāt kaut ko nomierinošu, piemēram, "es joprojām esmu labs cilvēks" un "man būs labi", iesaka psiholoģe Kristīna Džonsone. Kad morāli jūties labāk, tad vienkārši atpūties. "Nedzer un nedari neko. Vienkārši pasēdi un atvelc elpu. Mēģini koncentrēties uz savu ķermeni un izprast, kas tam ir vajadzīgs," mudina Gārneta.

Pēc piecām minūtēm

Kad esi nedaudz atpūtusies, pārģērb ērtas drēbes, jo jutīsi vēl lielāku diskomfortu, ja tev mugurā būs kaut kas ciešs vai neērts. "Jo vairāk tu būsi ierobežota, jo neērtāk jutīsies, kas nozīmē, ka gremošanas sistēma galu galā izjutīs vēl lielāku stresu," skaidro gastroenteroloģe Līza Gandžū.

Iespējams, prātā nāk doma, ka glāze ūdens varētu palīdzēt, taču patiesībā ūdens vēl vairāk piepildīs vēderu un pasliktinās situāciju, teic gastroentoroloģe Rabija de Latūra.

Ja tomēr vēlies kaut ko iemalkot, priekšroku dod piparmētru tējai. Tā var palīdzēt atslābināt gremošanas traktu, atbrīvojot kuņģī iesprostoto gaisu, tādējādi nejutīsies vairāk tik uzpūsta. Tējas siltā temperatūra arī nomierinās gremošanas sistēmu.

Foto: Shutterstock

Pēc 15 minūtēm

Tā vietā, lai pārceltos no svētku galda uz tuvāko dīvānu un pasnaustu, centies palikt taisnā pozā. Gulēšana var radīt spiedienu uz kuņģi un izraisīt kuņģa skābes iekļūšanu barības vadā, kas izraisa grēmas. Tomēr tas nenozīmē, ka itin nemaz nevari atslābināties. Viegli atlaidies, pilnībā neapguļoties. Tāpat ir vērtīgi pacensties novērst savu uzmanību ar citām nodarbēm, iesaka Gārneta. Skaties televizoru, piezvani draugam, ieskaties telefonā – der jebkas, kas ļaus tev aizmirst diskomfortu, ko jūti.

Ja vēders sāp tik ļoti, ka nevari pievērsties jebkam citam, apsver iespēju lietot pretgāžu zāles, pirms tam konsultējoties ar savu ģimenes ārstu. Tās neitralizēs gāžu burbuļus gremošanas traktā un tādējādi mazinās vēdera uzpūšanos. Ja tomēr nejūties tik slikti, tad labāk nogaidi, jo diskomforts ar laiku pāries.

Pēc 30 minutēm

Apnicis sēdēt uz dīvāna? Šis ir īstais brīdis, kad nodoties nelielām fiziskām aktivitātēm (protams, ja vien doma par kustēšanos rada vēlmi vemt, nedari to!). Dodies nelielā pastaigā pa savu apkārtni. Fiziskā izskustēšanās stimulēs gremošanas sistēmas darbību, kas nozīmē, ka pārtika ātrāk pārvietosies caur ķermeni un tu jutīsies labāk.

Kad atgriezies no pastaigas, palutini sevi ar maigu vēdera masāžu. "Tas ir līdzīgi kā ar mazuļu vēdera sāpēm. Turklāt, kad esi atslābinājusies, tad arī gremošanas trakts strādā veiksmīgāk. Tātad, gandrīz viss, kas tevi relaksē, palīdzēs tev justies labāk," paskaidro Gandžū.

Pēc vienas vai divām stundām

Diemžēl šis joprojām nav brīdis, kad doties pasnaust. Ja vēl tagad jūties nelāgi, mēģini veikt kādus stiepšanās vingrinājumus. Tāpat kā vēdera masāža, tie palīdzēs nomierināt tavu nervu sistēmu, kas savukārt atvieglos arī pārtikas sagremošanu, atklāj Džonsone. Ja šādas kustības izraisa nelabumu vai dedzināšanu, pacenties vienkārši veikt dziļu elpošanu. Noteikti nemēģini pozas, kurās jānovieto galva zem vēdera, vai pozas, kurās vēders tiek saspiests. Tas vēl vairāk kairinās kuņģi.

Divas līdz trīs stundas vēlāk

Tagad, kad lielākā daļa no apēstā, ja ne pat viss, ir iztukšojies no vēdera, beidzot ir vērtīgi atslābināties un nogulties horizontāli.

Pēc piecām vai sešām stundām

Kad pagājis jau krietns laiciņš, tev vajadzētu justies labāk. Vissvarīgākais, ko tagad vari darīt – ēst tāpat kā parasti. Tev nevajadzētu ēst mazāk, lai kompensētu agrāk apēsto. Šādi rīkojoties, vari izraisīt neveselīgu badošanās ciklu, skaidro Džonsone. Tā vietā Garneta iesaka ieklausīties ķermeņa izsalkuma signālos un padomāt, ko patiešām vēlies ēst. Svarīgi ir arī saprast, ka ideja "ēst tīru ēdienu, lai atgrieztos uz pareizā ceļa" ir saistīta ar toksisku tievēšanas kultūru, uzsver Gārneta. Tas nozīmē – ieklausies savā ķermenī un bez sirdsapziņas pārmetumiem mielojies ar to, ko sirds vēlas!