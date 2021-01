Seši bieži sastopami iemesli, kāpēc naktī neizdodas iemigt

Svētku brīvdienas, ļoti iespējams, daudziem izmainīja ierasto dienas ritmu, tostarp – gulētiešanas un mošanās laiku. Savukārt atgriešanās miega rutīnā pirmajā mirklī var būt pagrūta – kaut jāmostas agri, miegs nenāk arī vēlās nakts stundās. Taču ne vienmēr pie grūtībām iemigt ir vainojamas izmaiņas ierastajā dienas ritumā.

Neapšaubāmi, iemigšanu apgrūtināt var daudz un dažādi apstākļi. Lai atrastu to, kas kaitē tieši tavam miegam, vari sākt ar biežāko iemeslu, kas neļauj naktī pilnvērtīgi gulēt, apzināšanu un izslēgšanu. Savukārt atrodot savu kaitnieku, varēsi rast tam risinājumu.

Tiesa, atceries, ka tikai ārsts spēs tev noteikt konkrētu diagnozi, tāpēc jebkuru veselības problēmu gadījumā dodies konsultēties ar speciālistu.

Bezmiegs

Bezmiegu var kvalificēt dažādi, portālā ''Health'' skaidro Klīvlendas klīnikas miega traucējumu centra psiholoģe Mišela Drerupa. Cilvēks var ciest no akūta bezmiega, kas ilgst mazāk nekā mēnesi, vai no hroniska – bezmiegs ilgst vismaz mēnesi. Psiholoģe papildina, ka bezmiegam jābūt vismaz trīs naktis nedēļā, lai to varētu klasificēt kā hronisku.

Bieži sastopami akūta bezmiega cēloņi ir spiediens no ģimenes, stress darbā un traumatiski notikumi. Savukārt hronisku bezmiegu var veicināt ilgstošs stress, alkohols, kofeīns un tabaka. Tiem, kuri cieš no bezmiega, var palīdzēt dažādas metodes, tostarp kognitīvās uzvedības terapija, medikamenti un dzīvesveida izmaiņas

Niktūrija

Niktūrija jeb urinēšana nakts laikā ir vēl viens stāvoklis, kas var apgrūtināt pilnvērtīgu miegu, paskaidro Drerupa. Niktūrija var skart jebkuru un jebkurā vecumā, taču galvenokārt no tās cieš cilvēki no 60 gadu vecuma. Sievietēm niktūrija var būt menopauzes, dzemdību vai iegurņa orgānu prolapsa sekas, bet vīriešiem palielinātas prostatas sekas. Protams, niktūriju var veicināt arī citi veselības apstākļi, piemēram, sirds slimības, kā arī dažādi ārējie faktori, piemēram alkohola lietošana vai tieši pirms miega uzņemtais šķidruma daudzums.

Tā kā daži no niktūrijas faktoriem ir tavā kontrolē, dzīvesveida izmaiņas, piemēram, kofeīna un alkohola uzņemšanas ierobežošana un pārraudzība, var palīdzēt pārvaldīt urinēšanu nakts laikā. Ja dzīvesveida izmaiņas nepalīdz, piesaki vizīti pie ārsta, kurš palīdzēs atrast cēloni un tam atbilstošu risinājumu.

Miega apnoja

Miega apnoja ir patoloģisks stāvoklis, kas rodas, guļus stāvoklī periodiski noslēdzoties augšējiem elpceļiem. Miega apnojas simptomi var izraisīt miega traucējumus, liekot cilvēkam naktī atmosties un pēc tam rada grūtības atkal iemigt, paskaidro Drerupa. To var pārvaldīt vairākos veidos, kur viens ir pozitīvo elpceļu spiediena jeb PAP ierīces izmantošana, kas palīdz miega stāvoklī uzturēt elpceļus atvērtus. Tāpat cilvēkiem, kas cieš no miega apnojas, ieteicams uzturēt veselīgu svaru un uzturā lietot pārtiku, kas stiprina sirds veselību.

Posttraumatiskā stresa sindroms (PTSS)

PTSS ir traucējumi, kas attīstās, reaģējot uz traumatiskiem notikumiem, kurus cilvēki piedzīvo vai ir to liecinieki, piemēram, autoavāriju vai pēkšņu tuvinieka zaudējumu. Viens no PTSS simptomiem ir traucēts miegs, paskaidro Drerupa. Iemesli, kāpēc PTSS neļauj cilvēkam naktī gulēt, var būt dažādi, tostarp cilvēks var uzskatīt, ka viņam vienmēr ''jāstāv sardzē'', vai tas var būt saistīts ar nomācošām domām, kas aizmigšanu padara par apdraudējumu. Papildus tam murgi par pastiprināt PTSS. Šos traucējumus iespējams novērst vai vismaz mazināt ar psihoterapijas palīdzību, kā arī var būt gadījumi, kad nepieciešama medikamentoza ārstēšana.

Sāpes

Nav noslēpums, ka sāpes var apgrūtināt aizmigšanu. Neatkarīgi no tā, vai tās ir spēcīgas galvassāpes, vēdera vai kādas citas sāpes, to iespaidā tu vari palikt nomodā ilgāk, nekā biji iecerējusi. Ja tev nepalīdz ierastie sāpju mazināšanas paņēmieni un tu nespēj nekā iemigt, piesaki vizīti pie ārsta.

Tā kā daudzi dzīvesveida faktori ietekmē gulēšanas ilgumu – patiesībā miega kvalitāti kopumā –, uzreiz var būt grūti noteikt, kas vainojams pie tava bezmiega. Taču, lai kaitnieku atrastu, tu vari sākt vienu pēc otra izslēgt, piemēram, samazinot kofeīna, alkohola un nikotīna patēriņu. Tāpat daudziem tik iecienītā diendusa, kas, iespējams, šobrīd ir vēl populārāka, jo daudzi darba pienākumus pilda mājās, ir vēl viens naktsmiera ietekmētājs. Arī veselīgi ieradumi, piemēram, fiziskās aktivitātes, var ietekmēt tavu miega režīmu – tavam miegam kaitēt var arī sportošana salīdzinoši neilgu laiku pirms naktsmiera.

Ja tu esi mazinājusi šķietami visus dzīvesveida faktorus, kas varētu negatīvi ietekmēt miegu, bet tāpat tava miega kvalitāte nav uzlabojusies arī pēc kāda laika, par ļaunu nenāks, ja pieteiksi vizīti pie ārsta.