Seši veidi, kā uzlādēt enerģiju 10 minūtēs vai ātrāk

Pirmā darbadiena ļoti daudziem ir grūtākā nedēļas diena, jo tiek izjusts enerģijas trūkums. Īpaši nogurdinoša var likties pirmā diena pēc ilgākas atpūtas. Šādos brīžos var lieti noderēt vienkārši triki ātrai enerģijas atjaunošanai, jo diez vai nosnaušanās dienas vidū ir realizējams variants.

Protams, veselīgs dzīvesveids, kvalitatīvs uzturs un pietiekams daudzums miega ir labākie līdzekļi, lai ikdienā netrūktu spēka un enerģijas. Tomēr reizēm var noderēt arī "Web Md" ekspertu ieteikumi ātrai enerģijas uzlādēšanai. Protams, jāpatur prātā, ka šie nav ilgtermiņa risinājumi, bet gan tikai ātrā palīdzība, lai līdz darbadienas beigām neaizmigtu pie rakstāmgalda.

Maltīte vai uzkodas



Ja no rīta neesi paēdusi brokastis, nebrīnies, ka līdz pusdienlaikam nevari pamosties un tev ļoti, ļoti gribas gulēt. Ja no rītiem bieži trūkst enerģijas, pamēģini dienu iesākt ar šķiedrvielām bagātu maltīti, piemēram, augļiem un pilngraudu produktiem. Dienas laikā enerģiju atjaunot var palīdzēt arī saujiņa mandeļu vai zemesriekstu. To sastāvā esošais magnijs un folijskābe ir ļoti nozīmīgi enerģijas atjaunošanai. Tāpat atmosties var palīdzēt kāds našķis vai uzkoda ar kanēli. Noderēt var arī piparmētras atsvaidzinošais aromāts. Tāpat var palīdzēt arī citas uzkodas vai maltīte, ja noguruma iemesls ir cukura līmeņa krišanās asinīs.

Izkusties



Palīdzēt var arī izkustēšanās. Lai arī no malas tas var izskatīties visai dīvaini, bet pāris pietupienu vai kādas jogas poza noteikti palīdzēs atžirgt un izvairīties no aizmigšanas pie darbagalda. Labāk, lai kolēģi pasmīkņā par tavām aktivitātēm, nevis priekšnieks atrod tevi iesnaudušos darbavietā.

Ieslēdz mūziku



Uzliec austiņas un ieslēdz savu mīļāko dziesmu (ja vien tā nav kāda šūpuļdziesma). Klausies to un, ja nevari dziedāt līdzi skaļi, dari to savā prātā. Iejušanās mūzikā, kas tev patīk, sniegs nepieciešamo emocionālo pacēlumu, kā arī palīdzēs mazināt stresu. Tas ir ļoti labs veids, kā cīnīties ar miegainību. Ja tev ir iespēja arī padejot līdzi mūzikai, noteikti dari to!

Izdzer glāzi ūdens



Ūdens trūkums var būt iemesls enerģijas izsīkumam un nespēkam. Glāze ūdens patiešām var atmodināt un sniegt nepieciešamo uzmundrinājumu. Īpaši, ja tev ir jāizkustas no savas sēdvietas, lai aizietu padzerties.

Atver logu vai izej ārā



Neliela pastaiga mierīgā, saulainā laikā ir lielisks līdzeklis, lai atmostos un vairotu enerģiju. Reizēm pietiek tikai ar dažām minūtēm. Kamēr kolēģi dodas uzsmēķēt, izej laukā, lai dažas minūtes pastaigātu. Ja nu tev galīgi nav iespējas iziet ārā, atver logu. Gan gaisma, gan svaigais gaiss var palīdzēt aizdzīt vēlmi nosnausties.

Aprunājies ar enerģiskiem cilvēkiem



Emocijas var būt lipīgas. Ja tev apkārt būs daudz cilvēku, kas visu laiku ir negatīvi un nomākti, arī tu vari sākt just spēku izsīkumu. Piezvani draugam, kas tev liek justies labi, vai aizej un dažas minūtes parunājies ar pozitīviem un enerģiskiem cilvēkiem. Protams, atceries, ka viņu pienākums nav rūpēties par tavu labsajūtu visas dienas garumā, tāpēc neuzvel uz viņu pleciem visus savus pārdzīvojumus un negatīvās emocijas.