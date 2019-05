Sievietes veselības pašpārbaude: cik bieži un kam būtu jāpievērš uzmanība

Ierasts, ka konkrētas veselības pārbaudes tiek veiktas pēc noteikta perioda, piemēram, došanās pie ginekologa vai zobārsta reizi gadā, pat ja nav sūdzību. Tomēr svarīgi arī mājas apstākļos veikt mazas pārbaudes, kas laicīgi var vērst uzmanību lielākai problēmai tavā ķermenī. Iedvesmojoties no portāla "Health", apkopojam piecas pašpārbaudes, norādot cik bieži un kā tās būtu jāveic.

Krūtis

Aptuveni reizi mēnesī pievērst uzmanību krūšu daļai būtu pilnīgi normāli, taču te jāatzīmē – kā to veic. Arvien vairāk oficiālo iestāžu norāda uz nemākulīgajiem novērojumiem mājas apstākļos. Tāpēc krūšu pārbaude var būt arī pavisam vienkārši novērojumi – kādas tās ir normālā stāvoklī, kā mainās menstruāciju laikā, kādi ir krūšu gali un to forma. Brīdī, kad pamani jebkādas izmaiņas no normas, piemēram, apsārtumus, izdalījumus, sāpes, izsitumus vai citus sarežģījumus, dodies pie ārsta.

Šajā rakstā uzzini, kā pareizi veikt krūšu pašpārbaudi.

Āda

Sievietes nereti pievērš pastiprinātu uzmanību jaunai pumpai vai izsitumam, taču aizmirst par ādas vēža risku, ko iespējams pamanīt savlaicīgi. Aptuveni reizi mēnesī apskati pilnīgi visu savu ķermeni – tas nozīmē arī galvas ādu zem matiem, muguru, pēdas un citas grūtāk aizsniedzamas vietas. Talkā vari ņemt lielo spoguli vai palīdzību jautāt kādam tuvam cilvēkam. Vērs uzmanību uz jebkādām izmaiņām ādas stāvoklī – nezināmas izcelsmes apsārtumiem, dzimumzīmēm, kas mainījušas krāsu, struktūru vai liek par sevi manīt, kā arī pigmentācijas plankumiem.

Vidukļa apkārtmērs

Reizi trijos četros mēnešos uzmanība būtu jāpievērš arī vidukļa apkārtmēram. Tauki ap vēderu ir lielāks riska faktors, kad runa ir par sirds slimībām, insultu un diabētu, salīdzinot ar liekajiem kilogramiem citās ķermeņa daļās. Ja apkārtmērs kļuvis neveselīgs, vērts aizdomāties par veidiem, kā to samazināt, piemēram, pievēršoties sabalansētākam uzturam un sportiskajām aktivitātēm.

Ķermeņa garums

Vismaz reizi gadā sievietei būtu vēlams izmērīt sava ķermeņa garumu. Var šķist, ka tas būtiski nemainās, taču pat minimālas izmaiņas var būt agrīna osteoporozes pazīme. Kā sevi pasargāt? Savā ikdienā ieviešot pasākumus, kas stiprinās tavu kaulu veselību, piemēram, uzņemot produktus, kas satur kalciju – piena produktus, spinātus vai brokoļus. Tāpat ieteicams regulāri sportot, piemēram, skrienot vai staigājot.

Osteoporozes dēļ kauli var lūzt pat nošķaudoties? Vairāk lasi šeit.

Asinsspiediens

Ja ir noteiktas kādas veselības problēmas, asinsspiediens būtu jāmēra vismaz reizi vienā līdz divās nedēļās. Tomēr veselam cilvēkam arī ik pa laikam ir vērts pievērst šim rādītājam uzmanību, piemēram, ikgadējā pārbaudē pie ģimenes ārsta. Tomēr, ja spiedienu mērīsi mājas apstākļos, ieteicams iepriekš ierīci pārbaudīt pie ārsta, lai zinātu, ka tā ir precīza.

Kādi ir augsta asinsspiediena cēloņi un kā mājas apstākļos to pareizi izmērīt, lasi šajā rakstā.