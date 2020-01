Simptomi, kas var liecināt par smadzeņu audzēju un ko nedrīkst ignorēt

Smadzeņu audzēji tiek uzskatīti par vienu no dzīvībai bīstamākajām saslimšanām. Tie ietekmē veselību pat tad, ja tie nav kancerogēni vai ļaundabīgi – tos parasti neuzskata par dzīvībai bīstamiem, bet arī labdabīgi audzēji var būtiski ietekmēt cilvēka veselību. Ir ļoti svarīgi atpazīt iespējamos audzēja simptomus un meklēt speciālista palīdzību.

To, kas īsti izraisa audzēju veidošanos smadzenēs, nezina pat speciālisti. Tomēr ir zināmi vairāki riska faktori, norāda "Web Md". Tie var gan retas ģenētiskas slimības, tāpat lielāks risks iegūt smadzeņu audzēju ir pieaugušajiem, kas bērnībā galvas rajonā saņēmuši radioaktīvu starojumu.

Ne visi smadzeņu audzēji ir ļaundabīgi, ne visi ir kancerogēni. Ļaundabīgie audzēji parasti ir agresīvāki – tie ātrāk aug un ietekmē apkārtesošos audus. Ja smadzenēs attīstās vēzis, tas reti skar citus orgānus, bet tas noteikti ietekmē visu smadzeņu un nervu sistēmas darbību. Arī labdabīgi audzēji var radīt nopietnas veselības problēmas.

Iedvesmojoties no "Prevention", piedāvājam iepazīties ar septiņām pazīmēm, kas var liecināt par audzēju smadzenēs un ko noteikti nedrīkst ignorēt. Tikai atceries, ka, pamanot kādu no šiem simptomiem, nevajag sev uzstādīt diagnozi, bet gan doties pie ārsta. Iespējams, kādu no simptomiem izraisa cita problēma, ko arī nedrīkst ignorēt.