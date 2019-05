Speciāliste skaidro, kas liecina par atkarību no soctīkliem

Runājot par atkarībām, visbiežākās asociācijas, kas rodas, ir narkotikas, alkohols, smēķēšana un pēdējā laikā arī azartspēles. Nereti publiskajā telpā uzplaiksnī arī diskusijas par atkarību no jaunajām tehnoloģijām un sociālo tīklu platformām. Par to, vai šāda atkarība maz pastāv un kā to atpazīt, vaicājām narkoloģei Ilzei Maksimai.

Atgādinām, ka Ilze Maksima kopā ar psihoterapeitu Artūru Utinānu piedalīsies pasākumu cikla "Sarunas spēkam" sarunu vakarā "Atkarības mums līdzās". Tiekoties ar speciālistiem, varēsi ne tikai ieklausīties viņu skaidrojumos par atkarībām mums līdzās, bet arī iesaistīties diskusijās un uzdot sevi interesējošus jautājumus. Pasākums notiks 9. maija vakarā. Plašāka informācija šeit.

"Mūsdienās runāt par jauno tehnoloģiju atkarībām ir ļoti svarīgi," norāda Maksima, piebilstot, ka tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst – jaunās tehnoloģijas ikdienā tiek lietotas patiešām pamatotu iemeslu dēļ un ir tiešām nepieciešamas. Atkarībai ir pazīmes, pēc kā iespējams noteikt, ka ir radušies traucējumi.

"Sociālo tīklu lietošana jauniešu vidū bieži ir ar atkarības pazīmēm," uzsver speciāliste. Šajos gadījumos sociālo tīklu platformas tiek izmantotas pārmērīgi bieži un tas ietekmē mācību procesu un jauniešu spēju komunicēt ar līdzcilvēkiem un ģimeni. Mazinās arī citas intereses ārpus virtuālās vides. Nereti pārmērīga jauno tehnoloģiju izmantošana noved pie fizisko aktivitāšu trūkuma.

"Te ir vērts jau runāt un brīdināt, jo bieži ir riski, ko cilvēks neapzinās," uzsver Maksima. Ja sociālo tīklu platformu izmantošanu cilvēks nekontrolē un sev pats nereglamentē, var rasties pārmērīga piesaiste un pārējo dzīves vērtību zudums. "Tajā mirklī parādās problēma – cilvēks nespēj no tās vides iziet ārā, viņš dzīvo tur." Realitāti cilvēkam apkārt aizstāj virtuālā pasaule, kurā viņš dzīvo. "Tie ir reāli cilvēki kaut kur, bet tā ir savā veidā deformēta vide un attiecības," skaidro narkoloģe.

Taujāta par to, kādas sajūtas liecina par to, ka man ir problēma ar sociālajiem tīkliem un to pārmērīgu lietošanu. Maksima norāda, ka brīžos, kad sociālo tīklu platformas lietot nav iespējams, parādās trauksme, nemiers, aizkaitināmība, impulsivitāte. Iespējamas ir pat agresijas izpausmes.

"Ja cilvēks saskaras ar pretestību, viņš grib šo pretestību pārvarēt," atkarības pazīmes raksturo Maksima, "par katru cenu vēlas sasniegt to, ko viņam liedz vai ko apstākļi neļauj. Tad var būt, ka pat manipulē, melo, mēģina pakārtot kaut kādus ārējos apstākļus, lai piekļūtu šai videi, ja to nav iespējams realizēt vienkāršā veidā. Sāks telpas deformācija, lai varētu īstenot pašapmierinājumu, būt tajā vidē, darīt to, kas patīk, redzēt kairinājumus un reaģēt uz tiem tā, kā patīk. Veidojas baudas atmiņas centra kairinājums." Tas nozīmē, ka cilvēks gūst prieku un apmierinājumu, pakļaujoties konkrētajai atkarībai. "Šī atmiņa nostiprinās, tāpēc arī parādās tieksme atkārtot," skaidro narkoloģe.

"Ja man neļauj, es esmu nikns, jo man atņem iespēju izbaudīt," spilgtu piemēru atkarības pazīmei nosauc Maksima. Šāda izteikta dusmu un agresijas parādīšanās reizēs, kad tiek izteikts lūgums uz brīdi atteikties no jauno tehnoloģiju un sociālo tīklu platformu lietošanas, ir spēcīgs signāls, kas liecina par iespējamu atkarību.