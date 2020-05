Svarīgākais par nejaukajām ikdienas pavadonēm alerģijām

Laikam kļūstot arvien siltākam, biežāk izvēlamies atpūsties svaigā gaisā un dabā. Tiesa – ne visiem tas sagādā patīkamas emocijas, jo vienlaikus nākas cīnīties ar nevēlamām draudzenēm – alerģijām.

Ziedošais pavasaris un saules staru piepildītā vasara ir laiks, kurā cilvēki visbiežāk piedzīvo alerģijas izpausmes, taču arī rudenī un ziemā netrūkst alergēnu, kas var patraucēt dzīvi. Tie, kuriem nākas sadzīvot ar alerģijām gadu no gada, visticamāk, jau ir informēti par to, kam ir jāpievērš uzmanība. Taču – ja pēdējā laikā jūties citādāk kā ierasti, ir vērts aplūkot ''Viņa'' apkopotos rakstus par to, kā atpazīt alerģijas, kā no tām sevi pasargāt un kādiem mītiem neticēt. Pat, ja domā, ka visu jau zini, atceries – atkārtošana ir zināšanu māte!