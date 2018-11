Tās nav vienkārši sāpes. Kā atpazīt migrēnu un mazināt neciešamās lēkmes

Galvassāpes, šķiet, ir viena no izplatītākajām vainām, par ko ikdienā sūdzas daudzi. Ir cilvēki, ko šī vaina piemeklē pa retam un pašsajūtu uzlabo kārtīga izgulēšanās vai kāds pretsāpju līdzeklis. Tomēr daļai cilvēku galvassāpes ir ikdiena, turklāt tās var būt tik spēcīgas, ka nākas atcelt visu dienā iecerēto un vadīt laiku, guļot gultā un mokoties sāpēs. Nereti galvassāpju cēlonis ir migrēna – saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem, katrs trešais cilvēks, kas sūdzas par galvassāpēm, uzskata, ka cieš no migrēnas.

Migrēna ir kaite, kas ļoti būtiski ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti un var novest pie tā, ka cilvēks nespēj iztikt bez medikamentiem. Iepriekš rakstījām pret Leldi, kas no galvassāpēm cieš vidēji 15 dienas mēnesī. Pretsāpju līdzekļi viņai nelīdz, tāpēc viņai bija izrakstīti speciāli medikamenti. Ārsti, pamanot, ka sievietei no šī medikamenta veidojas atkarība, norādījuši, ka jāmeklē citi līdzekļi. Tomēr atrast kaut ko citu, kas palīdzētu mazināt sāpes vai no tām izvairīties, viņai nebija izdevies. "Es nevaru pieļaut, ka man atkal sāp," biežo zāļu lietošanu pamatoja Lelde. Ar visu viņas stāstu vari iepazīties šeit.

PVO skaidro, ka migrēna cilvēkiem visbiežāk parādās pubertātes laikā, bet dzīves kvalitāti neciešamās galvassāpes visspēcīgāk ietekmē cilvēkus vecumā no 35 līdz 45 gadiem. Migrēnai raksturīgas regulāras un ļoti spēcīgas galvassāpes, kas var ilgt no dažām stundām līdz pat vairākām dienām. Turklāt cilvēki cieš arī no virknes citu simptomu, nevis tikai sāpēm. Migrēnas lēkmes var piemeklēt retāk, piemēram, reizi gadā, bet ir cilvēki, kas no tām cieš aptuveni reizi nedēļā.

Iedvesmojoties no "Web Md", "Healthline" un "Women's Health" piedāvājam ieskatīties būtiskākajos jautājumos par migrēnu. Iepazīsties ar tās cēloņiem, pazīmēm un ikdienas darbībām, kas var mazināt lēkmju biežumu un intensitāti.