Uzkopjot māju, trūkst elpa. Signāli, kas liecina – neesi formā un tev vairāk jākustas

Šī brīža apstākļi, kad esam spiesti distancēties un pašizolēties, neviļus ir ierobežojuši, pat samazinājuši mūsu fizisko aktivitāšu daudzumu. Iemesli, kāpēc cilvēki izvēlas kustēties mazāk var būt dažādi, piemēram, riska grupām pakļautie vairāk laika pavada iekštelpās, jo mēģina maksimāli samazināt saslimšanas risku, bet citiem trūkst motivācijas turpināt ierastos treniņus arī mājās. Neskatoties uz pamatojumu, mazkustīgums var pasliktināt sirds un asinsvadu veselību, un par to dažkārt mēģina signalizēt arī mūsu organisms.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) skaidro – pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 64 gadiem ik nedēļu jānodarbojas ar vismaz 150 minūšu ilgām vidējas intensitātes aerobām fiziskajām vai 75 minūšu ilgām intensīvām aktivitātēm. Tas tāpēc, ka regulāri vingrinājumi var sniegt dažādus ieguvumus veselībai, tostarp samazināt asinsspiedienu, novērst vai samazināt sirds un asinsvadu slimību risku, uzlabot garīgo veselību, mazināt hroniskas sāpes un daudz ko citu.

Taču diemžēl ne visi ņem vērā PVO rekomendācijas vai dara to nepilnvērtīgi, kā rezultātā var novest savu organismu līdz sliktai fiziskajai formai, kas, kā jau minēts, var kaitēt veselībai. Tāpēc, iedvesmojoties no portāla ''The Healthy'', piedāvājam iepazīties ar pazīmēm, kas var liecināt – tavs organisms nav formā un tev vairāk jākustas.

Stāvot parādās muguras sāpes



Ja tu stāvi veikala rindā, pie bankomāta vai jebkur citur un jūti sāpes mugurā, tā varētu būt zīme, ka tavi paraspinālie vai muguras muskuļi ir vāji. ''Ja iespējams, mēģini mājās izpildīt balsta guļus vingrinājumus jeb ''plankingu''. Izpildi šo vingrinājumu piecas līdz desmit sekundes ar mazām pauzītēm piecas reizes pēc kārtas un divreiz dienā,'' iesaka Nadja Svedana, fiziskās medicīnas un rehabilitācijas speciāliste. ''Tāpat staipīšanās vingrinājumi var palīdzēt stiprināt muguras muskuļus,'' viņa papildina.