Vainojams ne tikai vecums. Kādi ikdienišķi faktori var negatīvi ietekmēt dzirdi

Tu jau zini, ka pēc skaļa koncerta ausīs uz brīdi vēl saglabājas tāda kā džinkstoņa, kas nav nekas neparasts. Taču, kā izrādās, ir dažādi ikdienišķi faktori, kas var ietekmēt tavu dzirdi – no virtuves iekārtām līdz dārza tehnikai, no medikamentiem līdz veselības stāvoklim u. tml. Lai kādā brīdī tu nesastaptos ar nopietnām dzirdes problēmām, ir vērts paturēt prātā, pret kuriem ietekmes faktoriem izturēties ar piesardzību.

Ar asinīm saistītas veselības problēmas

1. un 2. tipa cukura diabēts, augsts asinsspiediens un augsts holesterīna līmenis ietekmē gandrīz visas ķermeņa šūnas, tostarp ausu. Vibrācijas no sīkām matu šūnām tavās ausīs sūta smadzenēm ziņojumus par to, ko dzirdi, taču šīm šūnām nepieciešama pareiza asins plūsma. ''Visas šīs matu šūniņas no maziem kapilāriem saņem barības vielas,'' portālā ''Healthy'' skaidro audiologs Kreigs A. Kaspers. ''Ja ar asins plūsmu rodas kādas problēmas, šīs svarīgās šūnas pārstās augt.'' Viņš atklāj, ka cilvēkiem ar cukura diabētu dzirdes zuduma risks ir divreiz lielāks nekā citiem cilvēkiem.

Fēns

Fēns, kas atrodas netālu no tavas galvas, var radīt 85 vai vairāk decibelu lielu troksni. Ilgstoša vai atkārtota skaņu iedarbība, kas pārsniedz 85 decibelus, rada dzirdes zuduma risku. Tiesa, priekšlaicīgam satraukumam nav pamata, jo, kā norāda klīniskā audioloģe Kita Frenka, tev, visticamāk, nāksies žāvēt matus astoņas stundas no vietas, pirms fēna radītais troksnis nodarīs kādu kaitējumu. Tomēr skaļais fēns laika gaitā var atstāt negatīvas sekas uz tavu dzirdi. ''Jo biežāk un ilgāk tu fēnu lieto, jo lielāka varbūtība, ka tava dzirde tiks bojāta,'' viņa paskaidro. ''Tas, iespējams, neradīs tūlītēju kaitējumu, bet laika gaitā gan tas var notikt.''

Skaļa mūzika

Gan jau tu atceries, kā pirms pandēmijas bija pārrasties mājās pēc skaļa koncerta: ''zvanīšana'' ausīs bija nepārprotama zīme, ka mūzika bijusi pārāk skaļa. Tomēr ne tikai koncerts, bet arī skaļa mūzika, ko klausies austiņās, arī var kaitēt dzirdei. Austiņas, kas mūsdienās ielikamas mazā kastītē un ar telefona savienojamas bez vada, kā izrādās, parasti ir dzirdei kaitīgākas nekā tās austiņas, kuras liekam pāri galvai (attēlā), jo tās atrodas dziļāk auss kanālā, paskaidro Frenka. Un, ja tu palielini skaļumu, lai, piemēram, nomāktu apkārtējo troksni, situācija tikai pasliktinās.

''Lai dzirdētu mūziku, tev parasti ir jākonkurē ar apkārtējās vides trokšņiem,'' norāda Kaspers. ''Tas ir tas brīdis, kad mūzikas klausīšanās kļūst bīstama.'' Viņaprāt, skaļums būs drošā līmenī, ja tas nepārsniegs 60 procentus no maksimālā iespējamā skaļuma.

Grupu sporta nodarbības

Šobrīd tā nav problēma, bet, kad dzīve atkal iegrozīsies normālās sliedēs, ļoti iespējams, tu steigsi uz pirmajām sporta grupu nodarbībām, kas mēdz būt pat ļoti skaļas. Skaļā mūzika, kas pavada grupu treniņus, visticamāk, tev dod papildu enerģiju, bet tā var negatīvi ietekmēt tavu dzirdi. ''Ja tu pabeidz grupu treniņu un ausīs dzirdi zvanīšanu, tā ir nepārprotama zīme, ka treniņa mūzika bijusi par skaļu, kas, savukārt, kaitējis tavai dzirdei.'' stāsta Kaspers. Viņš mudina vienu dienu izmērīt trokšņu līmeni sev apkārt, tālrunī lejupielādējot kādu lietotni. Ja trokšņu līmenis ir par augstu, apsver domu lietot trokšņus mazinošus līdzekļus, piemēram, ausu aizbāžņus.

Virtuves iekārtas

Trokšņainas elektroierīces, piemēram, blenderis un kafijas dzirnaviņas, laika gaitā var negatīvi ietekmēt dzirdi. Jo biežāk esi pakļauta šādiem trokšņiem, jo traumatiskāk tas ir tavām ausīm. ''Ja tu visu dienu atrodies virtuvē, gatavo ēdienu un lieto skaļas virtuves iekārtas, tā ir problēma,'' norāda Frenka. ''Bet, ja, piemēram, blenderi izmanto reizi meēnsī uz dažām minūtēm, tas, iespējams, lielas problēmas dzirdei nesagādās.''

Elektroinstrumenti

Zāles pļāvējs, lapu pūtējs, urbis un citu elektroinstrumentu radītais skaņu orķestris, neapšaubāmi, rada ne tikai galvassāpes, bet arī veicina dzirdes bojājumu riskus. Lai mazinātu troksni, iespējams, vēlies lietot ausu aizbāžņus, bet šajā gadījumā tā varbūt nav labākā ideja, jo dažādie dārza un mājas darbi bieži vien paredz nošmulēšanos, un netīru pirkstu likšana ausu kanālā var veicināt kādas infekcijas attīstību, norāda Kaspers. Tā vietā iegādājies ausu aizsargus. ''Tie aizklāj ausis, mazinot trokšņus, un ir viegli uzliekami un noņemami,'' viņš stāsta.

Pilsētvide

Ja dzīvo pilsētā, neapšaubāmi, sabiedriskais transports un citi transportlīdzekļi var būt trokšņaini. Un pusstundas pavadīšana trolejbusā uz un no darba laika gaitā var kaitēt dzirdei, norāda Frenka.