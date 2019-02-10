ВИДЕО: На архипелаге Новая Земля ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Режим чрезвычайной ситуации введен на архипелаге Новая Земля из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов. Как сообщается на сайте правительства Архангельской области, отмечаются случаи агрессивного поведения животных: они нападают на людей, проникают в жилые и служебные помещения.

Скопление белых медведей вокруг населенных пунктов наблюдается с декабря. Так, в районе поселка Белушья Губа замечены 52 медведя, при этом от шести до десяти животных находятся на его территории постоянно.

"Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было. Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов", — отметил глава муниципального образования Жиганша Мусин.

В докладе замглавы администрации Новой Земли Александра Минаева говорится, что "люди напуганы, боятся выходить из дома, нарушается режим повседневной деятельности, родители опасаются отпускать детей в школы и детские сады". Росприроднадзор запретил отстреливать зверей, включая наиболее агрессивных, которые преследуют людей и нападают на них.

При этом отмечается, что животные не реагируют на светошумовые сигналы, попытки отогнать их с помощью патрульных автомобилей и собак. Для безопасности в детсадах установлены дополнительные ограждения в местах прогулок. Детей, военных и работников развозят до мест назначения на специальном транспорте, территория патрулируется.

По инициативе управления Росприроднадзора по Архангельской области и регионального правительства на Новую Землю будет направлена оперативная группа для оценки обстановки и предотвращения нападения белых медведей на людей.

"Специалисты рассчитывают, что краснокнижных животных все же удастся прогнать без применения оружия. Если же весь комплекс мер по отпугиванию не поможет решить конфликтную ситуацию, отстрел животных может стать единственной и вынужденной мерой для обеспечения безопасности", — заявили в администрации.

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