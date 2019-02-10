ВИДЕО: На архипелаге Новая Земля ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Delfi Turgid
Оставить комментарий
ВИДЕО: На архипелаге Новая Земля ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей
Foto: Reuters/Scanpix
newsru.com

Режим чрезвычайной ситуации введен на архипелаге Новая Земля из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов. Как сообщается на сайте правительства Архангельской области, отмечаются случаи агрессивного поведения животных: они нападают на людей, проникают в жилые и служебные помещения.

Скопление белых медведей вокруг населенных пунктов наблюдается с декабря. Так, в районе поселка Белушья Губа замечены 52 медведя, при этом от шести до десяти животных находятся на его территории постоянно.

"Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было. Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов", — отметил глава муниципального образования Жиганша Мусин.

В докладе замглавы администрации Новой Земли Александра Минаева говорится, что "люди напуганы, боятся выходить из дома, нарушается режим повседневной деятельности, родители опасаются отпускать детей в школы и детские сады". Росприроднадзор запретил отстреливать зверей, включая наиболее агрессивных, которые преследуют людей и нападают на них.

При этом отмечается, что животные не реагируют на светошумовые сигналы, попытки отогнать их с помощью патрульных автомобилей и собак. Для безопасности в детсадах установлены дополнительные ограждения в местах прогулок. Детей, военных и работников развозят до мест назначения на специальном транспорте, территория патрулируется.

По инициативе управления Росприроднадзора по Архангельской области и регионального правительства на Новую Землю будет направлена оперативная группа для оценки обстановки и предотвращения нападения белых медведей на людей.

"Специалисты рассчитывают, что краснокнижных животных все же удастся прогнать без применения оружия. Если же весь комплекс мер по отпугиванию не поможет решить конфликтную ситуацию, отстрел животных может стать единственной и вынужденной мерой для обеспечения безопасности", — заявили в администрации.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО. Инопланетные пейзажи – как выглядит одно из самых странных мест в России

ФОТО. Инопланетные пейзажи – как выглядит одно из самых странных мест в России

За 101-й километр: Топ-10 лучших мест для отдыха в глубинке России

За 101-й километр: Топ-10 лучших мест для отдыха в глубинке России

"А мы пингвинчики, а нам не холодно": ТОП-6 животных, которым холод нипочем

Рижские маршруты

Таинственный мир летчиков и многоэтажек: Ильгюциемс и Спилве
ВИДЕО: На архипелаге Новая Земля ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

ВИДЕО: На архипелаге Новая Земля ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Красивые и опасные: 10 мест на Земле, где вода принимает самые странные формы

Красивые и опасные: 10 мест на Земле, где вода принимает самые странные формы

В Елгаве продолжается Фестиваль ледовых скульптур

В Елгаве продолжается Фестиваль ледовых скульптур

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Прейли и окрестностях

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Прейли и окрестностях

Царь-гора: 7 самых грандиозных монолитных скал в мире

Царь-гора: 7 самых грандиозных монолитных скал в мире

подробнее
Красивые и опасные: 10 мест на Земле, где вода принимает самые странные формы

Красивые и опасные: 10 мест на Земле, где вода принимает самые странные формы

В Елгаве продолжается Фестиваль ледовых скульптур

В Елгаве продолжается Фестиваль ледовых скульптур

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Прейли и окрестностях

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Прейли и окрестностях

Царь-гора: 7 самых грандиозных монолитных скал в мире

Царь-гора: 7 самых грандиозных монолитных скал в мире

Ryanair и Wizz Air увеличивают сбор за провоз малого багажа

Ryanair и Wizz Air увеличивают сбор за провоз малого багажа (1)

подробнее