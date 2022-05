Jauniešu garīgā veselība Latvijā: problēmas un kā tās risināt

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju veidotā klausāmsarunu cikla "Zinātjauda" piektajā raidījumā tiek apspriests un analizēts temats, par kuru Latvijas sabiedrībā joprojām netiek pietiekami daudz runāts, – jaunieši un garīgā veselība. Kopā centīsimies ieskicēt lielo bildi par garīgās veselības problēmām jauniešu vidū un to apzināšanos, kā arī skaidrosim, kur vērsties pēc palīdzības.

Piektajā "Zinātjaudas" raidījumā sarunas vadītājs Artis Ozols šo tematu iztirzā kopā ar Pusaudžu resursu centra attīstības vadītāju un bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociēto profesori un Psiholoģijas nodaļas vadītāju Ievu Stokenbergu un biedrības "Attīstības platforma YOU+" vadītāju Andri Kāpostu.

Ko mēs saprotam ar jēdzienu "garīgā veselība"?

Kā norāda Ieva Stokenberga, latviešu valodā joprojām līdz galam nav iesakņojies vienots jēdziens, tāpēc garīgo veselību atkarībā no konteksta, kādā par to tiek runāts, uztveram kā sinonīmu mentālajai veselībai un arī psiholoģiskajai veselībai. Kāds ir labbūtības rādītājs? "Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas definīciju tas ir tāds labklājības stāvoklis, kurā cilvēks, vienkārši sakot, var justies pietiekami labi, veiksmīgi tikt galā ar ikdienas stresu un spēt produktīvi darboties," skaidro Ieva.

Savukārt Ņikita Bezborodovs norāda, ka psihiskā veselība nav tikai psihiskās slimības neesamība, bet tā ir spēja strādāt, iekļauties sabiedrībā, dot pienesumu, spēja justies labi. "Šajā ziņā psihiskā veselība droši vien ir tāds mērķis, uz kuru mēs visu dzīvi ejam. Varbūt šis ceļš ir līkumots, ar dažādiem turp un atpakaļ soļiem, bet tas ir mērķis, uz kuru mēs visi tiecamies," tā Ņikita.

Viņš arī norāda, ka dažādas grūtības saistībā ar psihisko veselību sabiedrībā ir ļoti izplatītas. Psihiskās, emocionālās vai uzvedības problēmas, kas ikdienā ietekmē funkcionēšanas spējas, ir vienam no pieciem bērniem. "Un aptuveni vienam no desmit – tā ir pasaules statistika – šīs grūtības ir jau tik izteiktas, ka mēs varētu runāt par formāli diagnosticējamiem psihiskiem traucējumiem un tās grūtības jau varam aprakstīt ar kādu diagnozi. Viens no desmit – tas ir ļoti daudz. Tas nozīmē, ka jebkurā skolas klasē, ja pieņemam, ka tajā ir vidēji divdesmit bērnu, vismaz diviem ir kaut kāda veida diagnosticējami psihiskie traucējumi. Latvijā, protams, to datu ir nedaudz mazāk, bet tie ir, un es domāju, ka mēs stipri neatšķiramies no pārējās Eiropas sabiedrības un populācijas," stāsta bērnu psihiatrs.

Andris Kāposts sarunā atsaucas uz aptauju, kurā Liepājā un Dienvidkurzemē tika aptaujāts pusotrs tūkstotis jauniešu, un tā ļāvusi secināt, ka, lai gan daudzi apzinās problēmu, tikai neliela daļa meklē palīdzību. Aptuveni 90% aptaujas dalībnieku bija atzinuši, ka saskārušies ar garīgās veselības problēmām, bet tikai aptuveni 10% no viņiem bija norādījuši, ka vērsušies pēc palīdzības.