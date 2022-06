Mūžizglītība – vai ar vienu izglītību pietiek visam mūžam?

Kopumā šajā pētījumā piedalīsies vairāk nekā 40 pasaules valstis – šāda mēroga pētījums līdz šim Latvijā nav bijis, tāpēc tas ir ļoti liels izaicinājums.

Paradigmas maiņa



"Strādājot universitātē ar studentiem, es redzu, kā vispār ir mainījusies attieksme pret izglītību, jo cilvēki, nākot studēt, reti kad domā par mūža karjeru. Viņi domā: "Es tagad pamācīšos kaut ko, un tad jau tālāk redzēs." Protams, ka universitātei tas ir grūti, jo motivācija ir citādāka, bet tie ir jauni cilvēki, kas dzīvē izvēlas, un es viņus saprotu, jo šīs izvēles ir liels stress. Savukārt pieaugušam cilvēkam atgriezties mācību procesā ir vēl sarežģītāk," atklāj Zobena.

2017. gada statistika liecina, ka vidēji eiropietis dzīves laikā nomaina 10 darba vietas, un Arnava uzskata, ka šī tendence nemainīsies: "Tas nav tikai saistīts ar pārmācīšanos vai piemācīšanos klāt. Tas noteikti ir saistīts arī ar izmaiņām darba algas tirgū. Šobrīd visi runā par "great resignation" ("lielā atkāpšanās no amata") – visi ir gatavi doties tālāk. Iemesli ir dažādi – viens ir noguris no Covid, viens ir noguris sēdēt šajā valstī, viens ir vienkārši noguris strādāt."

Viens no iespējamajiem iemesliem, kāpēc Latvijā darbu maina vairāk nekā citviet, ir fakts, ka mums nav korporatīvo uzņēmumu, kuros karjeru iespējams veidot gan vertikāli, gan horizontāli uzņēmuma iekšienē, tāpēc tad, kad šķiet, ka profesionālajā dzīvē ir nepieciešams kas jauns, gluži vienkārši ir jāiet prom no esošā uzņēmuma uz jaunu.

"Es piekrītu, ka šī "iekšējā karjera" Latvijā ir problēma. Ir ļoti daudz jomu, kur ir tikai viens liels uzņēmums, un tev faktiski nav, kur iet, nav, kur augt. Tu teorētiski varētu, bet priekšā tev ir vēl ir ntie pakāpieni. Un vēl joprojām darba tirgū – es gan savā darba vietā to nejūtu –, bet nākas saskarties ar "eidžismu" jeb diskrimināciju vecuma dēļ," piebilst Zobena.

Nākotnes prasmes un zināšanas