Sabiedriskā zinātne: vai es varu būt zinātnieks bez grāda?

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju veidotā klausāmsarunu cikla "Zinātjauda" sestajā raidījumā tiek izzināti dažādie veidi, kā katrs no mums var līdzdarboties pētījumos un palīdzēt Latvijā attīstīties zinātnei. Kas ir sabiedriskā zinātne, kā tā strādā, kāpēc tā ir būtiska un kuros pētījuma posmos mēs, sabiedrība, varam iesaistīties – uz šiem un citiem jautājumiem meklējam atbildes.

No putnu vērošanas līdz pat atgriezeniskās saites sniegšanai par bērna garīgo veselību – tik plašs ir tēmu loks, ko diskusijas moderators Artis Ozoliņš sestajā sērijā cenšas aptvert kopā ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (LU ĢZZF) vadošo pētnieci un docenti Guntu Kalvāni, Eiropas Sabiedriskās zinātnes asociācijas darba grupu un "PostDoc DiGe" projekta "Ca'Foscari" Venēcijas Universitātē dalībnieci Baibu Prūsi, kā arī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) lektoru un pētnieku Edmundu Vanagu.

Kas ir sabiedriskā zinātne?

Sabiedriskā zinātne jeb "citizen science" ir sabiedrības iesaiste zinātniskajā pētniecībā. Kā skaidro sabiedriskās zinātnes eksperte Baiba Prūse, jebkurš var nodarboties ar sabiedrisko zinātni, speciāla izglītība tam nav nepieciešama. "Liela nozīme gan ir tam, kā ir veidots pats pētījums un kādi ir treniņu materiāli jeb protokoli, lai cilvēks varētu iesaistīties sabiedriskās zinātnes pētījuma veikšanā," skaidro Prūse. Tiesa, pilnīgi bez nekādas sagatavošanās iesaistīties nav iespējams, taču tas ne vienmēr nozīmē, ka pirms tam ir jāizlasa garas instrukcijas vai jāapmeklē īpaši kursi. Iesaistes veidi ir dažādi, un arī pētījumu sarežģītība ir atšķirīga.

"Sabiedrisko zinātni gan nevajadzētu jaukt ar anketēšanu vai viedokļu noskaidrošanu, taču svarīgi saprast, par ko sniedz viedokli. Atsauksme par labu produktu? Tā noteikti nav sabiedriskā zinātne, bet, ja es kā sabiedriskais zinātnieks testēju kādu sensoru vai instrumentu un sniedzu atgriezenisko saiti, tad tiek sniegta palīdzība zinātniekam. Viss slēpjas jēgpilnībā," papildina LU ĢZZF pētniece Gunta Kalvāne.

Ko pēta ar sabiedriskās zinātnes metodēm?

Viens no sabiedriskās zinātnes piemēriem, kuru izceļ Kalvāne, nāk no pilsētvides pētniecības, kad vasarā karstuma viļņu laikā iedzīvotāji kartē atzīmē, kā viņi jūtas konkrētajā pilsētas daļā. Pateicoties šiem datiem, zinātnieki var izveidot karti, kurā iedzīvotāji var redzēt karstākās pilsētas vietas un, iespējams, no konkrētās pilsētas daļas izvairīties. Ilgtermiņā šādi dati var palīdzēt pilsētplānošanā, piemēram, zaļo zonu ierīkošanā.

Cilvēku skepse par savas dzīvojamās mājas siltināšanu – tas ir pētījums, kurā kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes zinātniekiem iesaistījies arī psiholoģijas pētnieks Edmunds Vanags. "Ir daļa, kas piekrīt [un siltina savas mājas], un ir daļa, kas saka, ka viņiem to nevajag. Mēs cenšamies saprast, kas ir šādas uzvedības pamatā, kādi faktori veicina nevēlēšanos pievērsties siltināšanas programmai. Varētu arī to pētīt klasiski, cilvēkiem vaicājot viņu viedokli, taču te izmantojam tīklveida struktūras modeļus, kuros cilvēkus nedaudz apmācām. Tad cilvēks ar datorprogrammas palīdzību pats mēģina ieskatīties sevī, lai saprastu, kāpēc viņš saka "nē" mājas siltināšanai," skaidro pētnieks. Tiesa, sabiedriskā zinātne gan nav tikai datu ievākšana.