"Delfi" redakcijā vērsusies Irina, kura pamanījusi, ka kopš pirmdienas pie Rīgas Dzemdību nama Rīgā, Miera ielā, parādījušies autostāvvietu maksas automāti. Sieviete uzskata, ka maksas autostāvvietu ieviešana pie dzemdību nama ir cinisms, vēsta portāls "rus.delfi.lv".

"Tagad pie Rīgas Dzemdību nama Miera ielā auto novietošana kļuvusi par maksas pakalpojumu. Nepatīkami, ja godīgi. Manuprāt, ir ciniski pie slimnīcas vai dzemdību nama vai pie jebkuras citas medicīnas iestādes veidot maksas stāvvietu. Sevišķi, ja tas notiek pie valsts iestādes un ja runa par bērniem," savās pārdomās dalās Irina.

Rīgas Dzemdību namā skaidro, ka maksas stāvvietu ierīkojusi Rīgas dome, kas atbildīga par satiksmes organizēšanu pilsētā. Savukārt uzņēmumā "Rīgas satiksme" apstiprina – auto novietošana Miera ielā patiešām drīzumā kļūs par maksas pakalpojumu. Jau šobrīd uzstādītas atbilstošas ceļa zīmes un stāvvietu automāti, kuri jau tuvākajā laikā, iespējams, šonedēļ, sāks darboties.

"Ierīkojot maksas stāvvietas Rīgā, mūsu galvenais mērķis ir panākt, lai autovadītāji savas automašīnas atstātu stāvvietās uz noteiktu laiku. Miera ielā pie Rīgas Dzemdību nama izveidojusies situācija, ka mašīnas bieži atstāj uz ļoti ilgu laiku, kā rezultātā tie, kuri atbraukuši uz dzemdību namu, nevar tur apstāties. Tāpat arī nevar normāli garām pabraukt sabiedriskais vai operatīvais transports," maksas stāvvietas izveidi skaidro "Rīgas satiksme" sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Feldmane-Bartaševiča.

Saskaņā ar viņas skaidroto, Miera ielā būs spēkā C tarifu zona. Stunda autostāvvietā maksās pusotru eiro, bet katra nākamā stunda – divus eiro. "Rīdzinieka kartes" īpašniekiem maksa būs nedaudz mazāka – 1,20 eiro par stundu un par katru nākamo – 1,60 eiro. Minimālā maksa ir 40 centi. Maksas stāvvieta darbosies darba dienās laikā no pulksten 8 līdz 20, kā arī sestdienās no pulksten 9 līdz 17.