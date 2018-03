AS "PrivatBank" stratēģijas turpmākais virziens lielā mērā būs atkarīgs arī no bankas akcionāru maiņas, kas plānota tuvākajā laikā, intervijā laikrakstam "Dienas Bizness" saka bankas valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Kukičs.

"Daļa mūsu akcionāru ir nolēmuši pārdot savas akcijas, un mēs esam uzrunājuši potenciālos investorus no visas pasaules. Pagaidām sīkāku informāciju nevaram sniegt, ņemot vērā, ka šobrīd norit sarunas. Tomēr varu pateikt, ka šie investori pārstāv dažādas jomas un nāk no dažādām pasaules valstīm. Līdz ar to, tiklīdz bankas darbību pārņems jaunais investors, banka savu stratēģiju pielāgos viņa iecerēm, jo tas būs mūsu lielākais akcionārs," laikrakstam stāsta "PrivatBank" vadītājs.

Viņš prognozē, ka jaunais investors, visdrīzāk, sāks darbu šā gada otrajā pusē vai nedaudz ātrāk.

"Investori pārstāv dažādas jomas, to vidū ir arī bankas, taču pagaidām vairāk informācijas nevaram sniegt. Tuvākajā laikā ceram saņemt galīgo piedāvājumu, un tad arī varēsim atklāt vairāk," sola Kukičs.

"Delfi" jau ziņoja, ka lielākais Latvijas "PrivatBank" akcionārs Ukrainas "PrivatBank", kam pieder 46,54% Latvijas "PrivatBank" akciju, vēlas pārdot tai piederošās Latvijas bankas akcijas. Akciju paketes pārdošanas mērķis ir censties atgūt līdzekļus, ko Ukrainas valdība ieguldījusi Ukrainas "PrivatBank".

"PrivatBank" ir viena no mazākajām bankām Latvijā. Pērn gada nogalē tās aktīvu apmērs bija 258,2 miljoni eiro, tādējādi tā bija 15. pēc aktīviem lielākā banka Latvijā.

Bankas biznesa apjoms būtiski sarucis pēdējo pāris gadu laikā, jo bankai nācās samazināt bankas portfeļa riska līmeni un atteikties no sadarbības ar klientiem, kas rada augstu risku.

Latvijas banku uzraugs 2015.gada nogalē sodīja "PrivatBank" par pārkāpumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un citu normatīvu ievērošanā. Bankai tika piemērots tobrīd lielākais iespējamais naudas sods - 2,017 miljoni eiro, kā arī individuālas soda naudas toreizējiem bankas valdes locekļiem. Pēc banku uzrauga prasības tika nomainīta tā laika bankas valde, iecelts jauns valdes priekšsēdētājs, un banka ieguldīja daudz resursu, lai pilnveidotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu.

2017. gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisija "PrivatBank" piemēroja 35 575 eiro soda naudu, jo tika konstatēti trūkumi klientu izpētē un darījumu uzraudzībā, kā dēļ banka tikusi izmantota starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā.

Kukičs laikrakstam "Dienas Bizness" atklāj, ka pašlaik nerezidentu klientu īpatsvars "PrivatBank" veido 9% no kopējā klientu skaita. Viņš skaidro, ka banka turpinās strādāt ar ārvalstu klientiem, taču šī biznesa daļa būs maza. Bankas mainītā biznesa stratēģija paredz, ka tā nākotnē prioritāri piedāvās pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām Latvijas rezidentiem. Īpašu uzmanību nākotnē iecerēts veltīt mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanai. Atjaunots arī hipotekāro kredītu piedāvājums Latvijas iedzīvotājiem.