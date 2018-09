Līdz ar "Startup" dienas norisi 12. septembrī vērienīgais tehnoloģiju notikums "Digital Freedom Festival" sadarbībā ar partneriem uzsāk pasākumu sēriju, lai atstātu paliekošu ietekmi uz jaunuzņēmumu un tehnoloģiju kopienas attīstību Latvijā. "Digital Freedom Festival" šogad norisināsies 30. novembrī un 1. decembrī Rīgā un pulcēs vairāk nekā 1500 jaunuzņēmējus, investorus, korporāciju pārstāvjus un politikas veidotājus no visas pasaules. Apzinoties tehnoloģiju būtisko lomu cilvēku dzīvē, galvenā tēma būs veltīta "cilvēks-mašīna" ("Human&Machine") tematikai. Konferencē notiks lekcijas un diskusijas par mākslīgo intelektu, kiberdrošību, zaļajām tehnoloģijām, viedajām pilsētām un digitālo detoksikāciju.

"Viens no festivāla centrālajiem mērķiem ir turpināt stiprināt saikni starp jaunuzņēmējiem, politikas veidotājiem un korporācijām, turklāt tam jābūt ikdienas darbam ar paliekošu ietekmi. Latvijas simtgadē vēlamies dāvināt ietekmīgāko tehnoloģiju pasākumu reģionā, uzdrīkstoties būt vēl provokatīvākiem un izaicinošākiem, jo tehnoloģiju ietekme skar mūs visus. Galu galā tas, kurš kontrolēs tehnoloģijas, tas kontrolēs nākotni," uzsver Digital Freedom Festival līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa. "Mēs mācāmies no labākajiem piemēriem pasaulē, tādēļ šogad pasākuma formāts būs vēl interaktīvāks – būs gan atsevišķa Investoru diena, gan iedvesmas pilna konferences diena, kā arī mācīsimies no labākajiem – meistarklasēs un darba grupās."

Lielākā daļa šī gada festivāla partneru ir "Digital Freedom Festival" lojālie atbalstītāji. Partneru vidū būs vēstniecības (ASV, Nīderlandes, Francijas u.c.), valsts pārvaldes iestādes, finanšu institūcijas un jaunuzņēmumu ekosistēmas aktīvākie dalībnieki ("BuildIt", "Overkill Ventures" u.c.).

"Digital Freedom Festival" oficiālā partnera "Norvik bankas" valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels: "Neskatoties uz to, ka "Norvik banka" visaugstāk vērtē personisko saikni saskarsmē ar klientiem, mēs piekrītam, ka jaunākie tehnoloģiskie risinājumi spēj uzlabot mūsu ikdienu. Tāpēc "Norvik banka" seko līdzi un ievieš jaunākos tehnoloģiju risinājumus bankas pakalpojumu un drošības uzlabošanā. Mēs dzīvojam laikmetā, kad viss mainās ļoti strauji, un ir svarīgi saprast, kādi izaicinājumi mūs visus sagaida. Esam gandarīti būt šī festivāla partneri, lai dalītos ar savu pieredzi un būtu pirmie, kas kopā ar "Digital Freedom Festival" ieskatās nākotnē, lai smeltos jaunas idejas un paplašinātu redzesloku, iedvesmojoties no pasaulē atzītiem līderiem."

Sadarbībā ar "Digital Freedom Festival" galveno satura partneri "Delfi" tiks aplūkotas tēmas par tehnoloģiju ietekmi uz informācijas patēriņu un zināšanām, skaidrojot plašākai auditorijai, kā mainās mediji, digitālie kanāli un to saturs, kā tehnoloģijas ietekmē cilvēka inteliģenci u.c., turpinot diskusijas arī uz "Delfi" skatuves "Digital Freedom Festival" ietvaros.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par kiberdrošības jautājumiem, oktobris tiek atzīmēts kā Eiropas kiberdrošības mēnesis. Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā oktobrī tiks organizēta ekspertu diskusija, lai vairotu zināšanas par kiberdrošības riskiem, datu aizsardzību un veicinātu drošāku interneta lietošanu.

"Digitālās pasaules straujā attīstība ir metusi izaicinājumu arī Eiropai – kļūt par digitālo čempionu," uzsver Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja vietas izpildītājs Andris Kužnieks. "Eiropas Savienība, kas sevi pieteikusi kā digitālā vienotā tirgus pārvaldītāju, nevar tikai baudīt tā priekšrocības – nepieciešama pilnveidošanās. Attīstoties tirgum, ir jāattīstās un jāaudzē muskuļi tā dalībniekiem. Šī brīža tehnoloģiskajā revolūcijā redzam, ka Eiropas digitālajam spēkam ir vēl kur augt. Kiberdrošības stiprināšana ir vienīgais veids, kā nodrošināt stipru un dzīvotspējīgu vienoto digitālo tirgu, kas darbojas visu iedzīvotāju labā."

Integrētās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas "Mana Latvija.lv. Dari digitāli!" ietvaros, ko realizē Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija (VARAM), novembrī notiks reģionālie pasākumi, lai informētu un izglītotu uzņēmējus par e-risinājumiem un digitālajiem pakalpojumiem, kuros "Digital Freedom Festival" eksperti dalīsies pieredzē par jauno tehnoloģiju izmantošanu biznesā.

"Latvijā lielākā daļa valsts pārvaldes iestāžu nodrošina iespēju saņemt konsultācijas un pakalpojumus elektroniski. To apliecina arī Eiropas vienotā tirgus rezultātu apkopojums, kur Latvija ieņem trešo vietu sadaļā par tiešsaistes pakalpojumu nodrošināšanu uzņēmējiem. Mobilitāte un iespēja ietaupīt laika resursus ir viens no pamatiem sekmīgas uzņēmējdarbības īstenošanā, tāpēc programmas "Mana Latvija.lv. Dari digitāli!" norisē īpašu uzmanību pievērsīsim tieši ar uzņēmējdarbību saistītiem e-pakalpojumiem," uzsver VARAM valsts sekretārs Rinalds Muciņš.

"Digital Freedom Festival" ietvaros jaunuzņēmumiem būs ekskluzīva iespēja prezentēt savas idejas viena no pasaules ietekmīgākā akseleratora "500 Startups" un Eiropas vadošā akseleratora "Rockstart" "pitch" konkursos. Lai pilnvērtīgi sagatavotos konkursiem un tikšanām ar investoriem, reizi mēnesī "Digital Freedom Festival" sadarbībā ar partneriem – riska kapitāla fonda pārvaldītājiem "Overkill Ventures" un "BuildIT" organizēs jaunuzņēmumu "pitch" sagatavošanās sesijas. Pirmā sesija sadarbībā ar "BuildIT" gaidāma jau 5. oktobrī.