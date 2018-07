Kravu pārvadātājs pa autoceļiem SIA "Kreiss" 2017. gadā palielinājis apgrozījumu par 11,4% salīdzinājumā ar 2016. gadu – līdz 173,320 miljoniem eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Tai pat laikā samazinājusies uzņēmuma peļņa, tā pēc nodokļu nomaksas 2017. gadā bija 1,468 miljoni eiro, kas bija divarpus reizes mazāk nekā 2016. gadā. Uzņēmuma kopējie veikti maksājumi valsts kopbudžetā pērn veidoja 8,331 miljonu eiro, kas bija par 10,0% vairāk nekā 2016. gadā.

SIA "Kreiss" darbojas Baltijas, Skandināvijas un Eiropas valstu, kā arī Krievijas, Centrālās Āzijas un Aizkaukāza valstīs. Pagājušajā gadā uzņēmumam izdevies palielināt apgrozījumu visos ģeogrāfiskajos tirgos. Gada pārskatā tas norāda, ka īpaši veiksmīgi izrādījās projekti Norvēģijā, kā arī projekti ar lielajām Eiropas kompānijām, kas būs prioritāri arī 2018. gadā.

Lielāko daļu "Kreiss" ieņēmumu jeb 111,118 miljonus eiro no apgrozījuma 2017. gadā kravu pārvadātājs guva no Eiropas Savienības pasūtītājiem (pieaugums par 7,2% salīdzinājumā ar 2016. gadu), no Latvijas pasūtītājiem uzņēmums guva ieņēmumus 17,679 miljonu eiro apmērā (pieaugums par 2,5%), bet ieņēmumi no trešo valstu pasūtītājiem veidoja 44,522 miljonus eiro (pieaugums par 28,4%).

Neskatoties uz apgrozījuma kāpumu, uzņēmuma peļņa samazinājās. "Kreiss" atzīmē, ka galvenais iemesls tam bija izmaksu inflācija, it īpaši degvielas cenu kāpums, kā arī apdrošināšanas izmaksu pieaugums.

Šogad uzņēmums vēlas noturēt un uzlabot ienesīgumu, strādājot ar klientiem pie cenu pārskatīšanas un palielinot autoparka noslodzi. Uzņēmums vēlas attīstīt arī ekspedīcijas virzienu tā, lai tas sasniegtu 20% no neto apgrozījuma. Tāpat "Kreiss" plāno turpināt ieviest virkni jauninājumu, lai uzlabotu savas darbības efektivitāti.

"Kreiss" dibināts 1994. gadā un ir starp Latvijas 50 lielākajiem uzņēmumiem pēc apgrozījuma. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2 000 000 eiro, un tas vienādās daļās (pa 50% kapitāldaļu) pieder Andrejam Kuzņecovam un Sergejam Zaļizko.

2016. gadā uzņēmuma neto apgrozījums bija 155,596 miljoni eiro, savukārt tā pārskata gada peļņa bija 3,687 miljoni eiro. Tā kopējie maksājumi valsts kopbudžetā tajā gadā bija 7,575 miljoni eiro.