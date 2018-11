'Rīgas satiksmes' parādi tuvojas 300 miljoniem eiro, vēsta raidījums

Šonedēļ Rīgas dome nobalsoja par 22 miljonu papildu dotāciju "Rīgas satiksmei". Līdz ar to uzņēmums šogad pilsētai izmaksā 123 miljonus, bet nākamgad dotācija pieaugs vēl vairāk, svētdienas vakarā vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".

Papildu algām un degvielai uzņēmumam būs vairāk jāmaksā arī bankām. Pirms pieciem gadiem "Rīgas satiksme" noslēdza līgumus par 175 autobusu un 125 trolejbusu iegādi. Līdz šim nopirkta mazāk nekā puse no pasūtījuma, lauvas tiesa atstāta uz līguma beigām, vienlaikus tiek pirkti arī 20 zemās grīdas tramvaji. Lai plānu izpildītu, uzņēmumam jāaizņemas ap 100 miljoniem eiro, līdz ar to nākamgad uzņēmuma saistības, visticamāk, pārsniegs 300 miljonus. Lai arī brauciena pašizmaksa nākamajos gados stabili pieaugs, Rīgas mērs Nils Ušakovs biļešu cenas nepaaugstināšot. Tās subsidēs no Rīgas budžeta, skaidro raidījumā.

Rīgas mērs Nils Ušakovs un Rīgas Satiksme lepojas, ka rīdziniekus un pilsētas viesus pārvadā glaunos autobusos, trolejbusos un tramvajos ar jaudīgām gaisa kondicionēšanas sistēmām, samazinātu trokšņu līmeni un iespēju braukt 40 grādu salā.

Raidījums atgādina, ka aktīva veco autobusu un trolejbusu nomaiņa sākās 2013. gadā, kad uzņēmums noslēdza līgumus par 125 trolejbusu iegādi. Gadu vēlāk pasūtīja 175 autobusus. Tos bija iecerēts pakāpeniski laist pilsētā piecu gadu laikā.Tagad piecu gadu termiņš tuvojas beigām.

Līdz šim piegādāti 50 no plānotajiem 125 trolejbusiem, arī lielākās autobusu piegādes atstātas uz pēdējo brīdi. Tagad pusotra gada laikā "Rīgas satiksmei" jānopērk vairāk nekā 80 autobusi un 50 trolejbusi.

2016. gadā uzņēmums par 62 miljoniem vēl piepirka 20 zemās grīdas tramvajus. Trolejbusu līgums tagad esot samazināts par 25 vienībām, jo pēc tiem neesot vajadzības. Pilnu maksu piegādātāji saņem brīdī, kad viņu ražojums sāk Rīgā vadāt pasažierus. Lai samaksātu par visiem jaunajiem transporta līdzekļiem, "Rīgas satiksmei" jāaizņemas vairāk nekā 100 miljonus eiro.

2017. gadu "Rīgas satiksme" pabeidza ar 202 miljonu eiro ilgtermiņa parādiem. Likums liek "Rīgas satiksmei" publicēt pārskatus par katru ceturksni. Pirmā ceturkšņa atskaitē parāds izaudzis līdz 255 miljoniem. Pusgada rezultāti bija jāpublicē jau augustā, taču tas nav izdarīts.

"Rīgas satiksmes" Administratīvo resursu pārvaldes direktore Elīna Epalte-Drulle raidījumam skaidro, ka šobrīd vēl nav veikti attiecīgie aprēķini. "Cipars pārsniedz 200 miljonus eiro, un gada cipari pieaugs no divdesmit pāri miljoniem līdz 30 miljoniem, bet tas lēciens nebūs milzīgs."

"Lursoft" pieejamie dati liecina, ka šobrīd ilgtermiņa parāds varētu būt no 270 līdz 280 miljoniem eiro. Parāds arvien pieaug, jo "Rīgas satiksme" pakāpeniski sāk izmantot 70 pirms gada uz Rīgu atvestos autobusus.

Epalte-Drulle teic, ka tāpēc nevar nosaukt konkrētas summas, jo tās ir atkarīgas no piegādēm, tomēr kādā brīdi uzņēmums palielinās šo saistību apjomu. Lai gan parāda pieaugumam par vismaz 80 miljoniem eiro gada laikā būtu jāatstāj būtisks iespaids arī uz uzņēmuma regulārajiem izdevumiem, Epalte-Drulle to noliedz. Maksājumu grafiki esot veidoti tā, ka pieaugums būšot, bet krietni mazāks, nekā piemēram, par algām vai degvielu.

Ar algu, degvielas un apdrošināšanas izmaksu pieaugumu "Rīgas satiksme" pamatoja nepieciešamību pēc papildu dotācijas no Rīgas domes vēl šim gadam. Četri miljoni un 750 tūkstoši eiro vajadzīgi, lai samaksātu par atlaižu braucējiem. 17,7 miljoni ir starpība starp paredzēto brauciena pašizmaksu un reālajām izmaksām. Gada dotācija uzņēmumam sasniedz 123 miljonus eiro, norāda "Nekā personīgi", savukārt Rīgas mērs Nils Ušakovs uzskata, ka ar "Rīgas satiksmi" viss ir kārtībā.

"Bez sociālās funkcijas ārkārtīgi svarīga ir arī mobilitātes funkcija, ka cilvēki tieši izmanto sabiedrisko transportu Rīgā. Lai cilvēki izmantotu "Rīgas satiksmi" gan sociālo funkciju, gan arī vienkārši kā sabiedrisko transportu, nepieciešams, lai šis uzņēmums attīstītos un lai transports būtu jauns. 2020. gadā būs jauni visi trolejbusi, visi autobusi un puse no tramvajiem. Uzņēmums strādā labi," uzskata Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (Saskaņa).

Lai mazinātu izmaksas par transportu, dome varētu samazināt atlaides, pasažieru ērtības vai pacelt biļešu cenas. Tomēr pašvaldība to nedarīs, noskaidrojis raidījums.

"Tas ir koks ar diviem galiem. No vienas puses, mums ir svarīgi, lai rīdzinieki un Rīgas viesi izmantotu sabiedrisko transportu, no otras puses, ir svarīgi, lai tarifs būtu pēc iespējas tuvāks pašizmaksai. Šajā situācijā – 1,15 eiro par braucienu ir zem pašizmaksas, tomēr celt tarifu būtu absolūti nepareizi, jo tas neveicinās lielāku sabiedriskā transporta izmantošanu. Līdz ar to mēs vismaz tuvākos gadus – es gribētu uzsvērt daudzskaitli – neredzu nekādu loģisku pamatojumu, lai tarifu celtu," skaidro Ušakovs.

"Rīgas satiksme" aprēķinus par brauciena pašizmaksu un nepieciešamo dotāciju nākamajām gadam domē iesniegs līdz Ziemassvētkiem. "Nekā personīga" rīcībā esošās ziņas liecina, ka viena brauciena pašizmaksa varētu sasniegt vismaz eiro un 35 centus. Tas nozīmē, ka Rīgas domes dotācija uzņēmumam nākamgad pieaugs vēl par 10 miljoniem.