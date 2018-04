Pavasaris kā iedvesmas avots lieliskai laika pavadīšanai ar bērniem; špikeris nodarbēm

Pavasaris ir sagaidīts, lai gan, protams, laikapstākļi vēl īpaši nelutina nedz ar siltu saulīti, nedz maigu vējiņu un augstu gaisa temperatūru, taču nekur jau tas nepaliks. Ja arī Lieldienu brīvdienās vēl īpaši nevarēs skriet bez cepurēm, šallēm un biezākas jakas, aiz kalniem nav arī gaidāmās maija brīvdienas. Bet ne jau par termometra stabiņa līmeni mēs vēlamies runāt, bet gan par to, ka tieši šis gadalaiks vairāk ģimeņu mudina doties ārā, dabā.

Ir ģimenes, kuras brīvdienās labprātāk izvēlas apmeklēt kādus pasākumus, ko noorganizējuši citi, jo tad pašiem ne par ko īsti nav jādomā, līdzi ņemot vien labu garastāvokli. Taču ir ģimenes, kuras brīvās dienas vēlas pavadīt prom no sabiedrības, iztiekot pašiem ar savu klātesamību.

Un te nu būs idejas tieši šādai laika pavadīšanai – putnu vērošanai, to dziesmu atpazīšanai, meklējot vismazākās pēdas tam, ka atnācis pavasaris – vai kādam kokam jau veidojas pumpuri, vai skudriņas jau pamazām sāk savu čaklo skriešanu u.c. Kā to izmantot savā labā jeb radīt prieku bērniem, to uzzināsi mūsu rakstu krājumos. Un nemaz nevar nerunāt par dārza darbiem. Nē, nē, tev obligāti nav jābūt laukiem ar milzu zemes platībām, jo sēšanu, stādīšanu un dīgstu gaidīšanu var īstenot arī visparastākajā pilsētas dzīvoklī.

Galvenais ir vēlme būt kopā, visiem būt par to priecīgiem, jo tieši šīs atmiņas bērni paņems līdzi pieaugušo dzīvē un nekad neaizmirsīs, kā tētis mežā parādīja putnu ligzdu, kā palīdzēja salocīt papīra kuģīšus, ko pavasarī palaist pa strauji tekošo strautiņu, cik gardas bija mammas sasmērētās maizītes. Mājās tās nekad negaršo tik lieliski, kā mežā! Taču, pirms doties dabā, jo pavasaris var būt gana mānīgs, jāpadomā arī par apģērbu un imunitātes stiprināšanu kopumā. Jo... pavasarī taču neviens nevēlas slimot. Jaukas brīvdienas!