Друзья, предрекая все, что пишут СМИ, и все ваши предположения, во первых, если кто-то из вас, решил, что мы ставили брак и отношения на паузу, ради пиара, смело отписывайтесь от нас! Мы НИКОГДА и ничего, особенно, если речь идёт о наших отношениях, не делаем ради дешевого пиара! Второе, мы за это время, поняли одно, мы можем все, но не можем жить друг без друга. Поэтому, несмотря на все наши внутренние разногласия, будем искать пути! Мы с Павлом правда, очень разные люди, но мы скорее всего крабики, которые нашли друг друга навсегда! А ещё, все кто любят друг друга, знайте, самое важное - разговаривать! #семья П.С я хочу верить, что так будет выглядеть наше фото в старости! @bugevuge

