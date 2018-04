Foto: Vida Press

Pirms 20 gadiem savu uzvaras gājienu sāka viens no pasaulē populārākajiem seriāliem "Sex and the City" ("Sekss un lielpilsēta"), kas iemantoja milzīgu skatītāju mīlestību un padarīja par zvaigznēm vairākas aktrises. "Delfi Izklaide" piedāvā palūkoties, kā daļai no kuplā seriāla aktieru pulka klājies šo gadu laikā.