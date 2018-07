12 radošas idejas, kas noderēs ikvienam dārza īpašniekam

Dārzs nenozīmē tikai svaigus salātus un krāšņi ziedošas puķes, jo tas prasa arī pamatīgas rūpes un finansiālo ieguldījumu. Dobes un dārzs nereti ir saimnieku lepnums, tāpēc "Tavs Dārzs" piedāvā pāris radošas idejas no portāla "Brightside", kuras viennozīmīgi noderēs sava dārza izveidē vai jau esošā papildināšanai.

Ziedu un augu"gultiņas"

Viens no dārza izdaiļošanas veidiem varētu būt ziedu "gultiņas", kas ietaupīs pūles liecoties un ravējot dārzu uz ceļiem, atzīmē "Brightside". Šādu dekoru ir diezgan viegli izveidot - nepieciešami vien koka dēļi vai brusas, metāla siets apakšā un melnzeme. Šādās "gultiņās" var stādīt ne tikai ziedus, bet arī zaļumus (lociņus, dilles, pētersīļus) vai arī ārstniecības augus.

Dārzs stāvos

Ļoti neparasta izskatīsies dārza veidošana stāvos vai pakāpienos.

Iekārtie ziedi un augi

Tiem, kuriem nepatīk liekties ravējot - šis būs ideāls risinājums. Šāds podu izkārtojums izskatīsies īpaši labi, ja tajā būs sastādītas zemenes un nokarenie augi.

Mulčas vai plēves pārklājumi

Augsnes virsmu var nosegt ar mulču vai plēvi, kas neļaus saules stariem tik viegli piekļūt. Tāpat mulča būs lielisks risinājums, kurš aizkavēs nezāļu rašanos.

Vīteņaugi un dažādi to nostiprināšanas risinājumi

Vīteņaugi dārzā ne tikai ietaupīs vietu, bet arī radīs skaistu dekorāciju. Ir ļoti daudz variāciju, kā vīteņaugus sastādīt, piemēram, pie arkām, kur šie augi varētu "kāpelēt", sienām vai māju fasādēm. Īpaši skaistas vīteņaugu arkas būs tās, kas dārza īpašniekus priecēs ar ziediem. Tāpat der atcerēties, ka blakus arkām var stādīt arī vīnogas, kas ap tām skaisti apvīsies.

Šeit vari izlasīt par vīteņaugiem, kas "apēd" māju fasādes, bet te vari smelties iedvesmu arku izveidei, kuras varēs apvīt vīteņaugi.

Dārzs pie sienas

Neparasts veids būs dārza ierīkošana pie ēkas vai žoga sienas. Puķupodos var sastādīt ne tikai ziedus, bet arī dažādus citus augus, piemēram, zemenes, kā arī garšaugus.

Laistīšanas sistēmas izveide

Ja mājās ir ļoti plašs dārzs vai siltumnīca, tad der apsvērt domu par laistīšanas sistēmas izveidi, kas viennozīmīgi ikdienā atvieglos laistīšanas darbu.

Vienmērīga ūdens padeve augiem

Var izveidot laistīšanas sistēmu pēc "DIY" ("Do it yourself" jeb dari pats) principiem, kas augiem nodrošinās vienmērīgāku ūdens padevi. Šādas ierīces izmantošanai būs nepieciešama vienīgi plastmasas pudele, kurai sānos izbaksta vairākus caurumiņus, lai pēc tam pa tiem varētu tecēt ūdens. Pudeli iesprauž zemē blakus augam, kā arī piepilda ar ūdeni. Kā norāda portāls "Brightside", šādi izveidota sistēma palīdzēs novērst problēmas, kas rodas, ja augu laista pa tiešo.

Neparasts un oriģināls žogs vai pakāpieni

Tas ne tikai kalpos kā skaists dārza dekors, bet arī palīdzēs aizsargāt dārzu pret grauzējiem. Protams, tas varēs paglābties no grauzējiem tikai tādā gadījumā, ja žogs tiks ierakts diezgan dziļi zemē.

Ziedi starp garšaugiem vai dārzeņiem

Ziedošos augus var sastādīt starp citiem augiem vai dārzeņiem. Tie ne tikai skaisti izskatīsies, bet arī pasargās augus pret kaitēkļiem. Šeit vari vairāk izlasīt par augiem, kas ar savu smaržu aizbaidīs nelūgtos viesus.

Bruģotas vai akmeņiem klātas taciņas

Šādas taciņas var izveidot pats, bet var arī uzticēt to darīt profesionāļiem. Taciņas skaisti izskatīsies kopējā dārza ainavā, kā arī lietainā dienā pasargās apavus no pielijušās zāles vai rasas.

Mazo augu izcelšana saulītē

Kāpēc gan dārzā neatvēlēt vietu ne tikai lielajiem augiem, bet arī tādiem, kuri tikai gaida savu pārstādīšanu? Ar mazo augu kastēm dārzā sanāks brīnišķīgs "paklājs", kas kādu laiku kalpos kā dizaina elements.