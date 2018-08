10 profesijas, kurās suņi ir labāki nekā cilvēki

Neviens negaida, ka viņa četrkājainais draugs agri no rīta modīsies, lai dotos uz darbu. Un, iespējams, labi, ka tā, jo ir profesijas, kuras suņi spētu veikt daudzreiz labāk nekā cilvēki.

Iedvesmojoties no portāla "Dogtime", piedāvājam ieskatu 10 profesijās, kas suņiem padotos labāk nekā viņu saimniekiem.

Ārsts

Brīžos, kad mēs jūtamies slikti četrkājainais draugs vienmēr ir blakus, lai palīdzētu un atbalstītu. Dažkārt pat šķiet, ka viņš sajūt saimnieka slikto pašsajūtu. Nolaizot seju un mīlīgi apguļoties blakus, dakteris-suns iesaka palikt mājās, guļot gultā un mīļojot savu četrkājaino draugu.

Daži suņi ir trenēti, lai dziedētu vai kā citādi palīdzētu slimību pārņemtajiem cilvēkiem. Portāls vēsta, ka ir dukši, kuri tikai ar ožas palīdzību spēj diagnosticēt vēzi. Vēlākā slimības stadijā slimnieka elpa īpatnēji ož, tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka suns to spēj sajust pat agrīnā vēža stadijā. Taču suņi spēj sajust ne tikai vēzi, bet arī citas cilvēku slimības. Tas nebūt nenozīmē, ka visi četrkājainie mīluļi ir apveltīti ar šādu talantu, taču daži no viņiem varētu būt patiešām izcili ārsti.

Jāatzīst, ka viņi noteikti nebūs labākie recepšu un zīmju rakstītāji, bet visādi citādi šo profesiju suņi piekoptu godam. Viņi ar lielu mīlestību un pacietību labprāt rūpējas par cilvēkiem, gluži tāpat kā ārsti.

Personīgais treneris

Šķiet, ka neviens nespēj tevi motivēt izkāpt no gultas labāk par suni, kurš visām varītēm cenšas tev pavēstīt, ka ir laiks doties pastaigā. Sava četrkājainā drauga vešanā ārā, patiesībā, ir noderīga ne tikai dzīvniekam, bet arī tā saimniekam. Pastaigai ir kā neliels treniņš, kuru suns tev piespiedu kārtā liek veikt vismaz divas reizes dienā. Protams, treniņa intensitāte ir tavās rokās, taču četrkājainais draugs parūpēsies, lai tu nezaudē motivāciju un neizlaid nevienu no iecerētajām sportiskajām aktivitātēm. Tieši spēja motivēt suņus padara par izciliem fitnesa treneriem, jo, patiesībā, lielākais iemesls, kāpēc cilvēki nedodas, sportot ir motivācijas trūkums. Šķiet, ka esam atraduši tam lielisku risinājumu.

Tāpat ir vērtīgi atcerēties arī to, ka, ja suns pastaigas laikā neiztērē pietiekoši daudz enerģijas, viņš to izlietos citādi, piemēram, graužot tavas kurpes, izvandot miskasti vai sastrādājot citus saimniekam nepatīkamus pārsteigumus. Tāpēc gan tavas, gans suņa labsajūtas dēļ centies ikdienas nodoties kārtīgai pastaigai vismaz divas līdz trīs reizes dienā.

Foto: Shutterstock

Arheologs

Viens no šīs profesijas pārstāvju galvenajiem uzdevumiem ir no zemes dzīlēm izrakt tur paslēptās vēsturiskās vērtības, kas dažkārt ir vienkārši vairākus gadu simtus veci kauli. Un, ja tā labi padomā, tad sunim tas padodas lieliski. Patiesībā, viņam pat nav vajadzīgi dažādi papildrīki, piemēram, lāpsta vai metāla detektors. Ar savas izcilās ožas palīdzību suns atradīs un atraks pat vairākus metrus zem zemes noslēpušos kaulus un ne tikai. Šo tavs četrkājainais draugs ik dienas darīs ar lielāko prieku.

Ja tavs suns ir īpaši nasks uz rakšanu, padomā, varbūt kopā varat doties aizraujošā piedzīvojumā un meklēt apslēptos dārgumus.

Bumbiņu padevējs

Ik reiz, kad tu pamet bumbu, koku vai kādu citu priekšmetu, suns, ausīm plīvojot un astei luncinoties, ar lielāko prieku skrien tai pakaļ. Tad, kāpēc gan šo dzīvnieka dabas doto talantu neizmantot lietderīgi? Tenisa spēlēm speciāli tiek algoti cilvēki, kuri strādā par bumbiņu padevējiem. Ja tā labi padomā, kurš gan cits, ja ne suns, ar lielāko prieku un aizrautību pildītu šos darba pienākumus.

Kā izrādās, šo suņu talantu jau ir paspējuši atklāj brazīļi. Kādas vietējās patversmes suņi tika nolīgti par bumbiņu padevējiem "Brazill Open 2016" tenisa mačos, tādā veidā iedrošinot cilvēkus adoptēt mājdzīvniekus. Šie suņi jaunajam darbam tika trenēti vairākus mēnešus un beigās parādīja izcilu talantu un atbilstošās prasmes, lai kļūtu par bumbiņu padevējiem.

Politiķis

Politiķi sevi mēdz dēvēt par tautas kalpiem. Viņiem ir jābūt uzticamiem, lojāliem un ar vēlmi palīdzēt. Šīs trīs īpašības lieliski raksturo daudzus četrkājainos draugus. Suņi, kuri kandidētu uz vietu saeimā, tautai solītu garas pastaigas, nebeidzamu spēlēšanās laiku un daudz, daudz mīlestības. Vai tiešām kāds balsotu pret šiem lieliskajiem solījumiem? Šķiet, ka, ja suņi būtu pie varas, mēs daudz vairāk laika pavadītu parkā, izbaudot ne tikai četrkājaino draugu, bet arī viens otra kompāniju.

Terapeits

Terapeitam vajadzētu būt kādam, kuram tu uzticies un kurš glabās pat tavus tumšākos noslēpumus. Viņi palīdz pacientiem justies ērti, nomierina un mazina satraukumu. Kurš gan to varētu darīt labāk par suni? Patiesībā, terapijas suņi tiek bieži izmantoti, lai palīdzētu cilvēkiem atbrīvoties no stresa un dažreiz pat depresijas.

Foto: Shutterstock

Interjera dizainers

Dažreiz, atnākot mājās pēc garas darba dienas, četrkājainais draugs savu saimnieku var pārsteigt ar negaidītām izmaiņām dzīvokļa vai mājās interjerā. Iespējams, tavam mīlulim kāds šķīvis, glāze, vāze vai pat puķu pods ir licies tik neglīts, ka viņš izdomājis no tā atbrīvoties. Viņiem ir pašiem sava interjera gaume, un gribi tu to vai, nē, bet tev ar to vajadzēs sadzīvot. Domājams, ka tavs suns uzskata, ka jaunais paklājs izskatīsies labāk tad, ja tas tiks nedaudz izpluinīts un uz tā būs atstāti dzīvnieka pēdu nospiedumi.

Iespējams, tev šķitīs, ka suņa izveidoties interjers vairāk atgādina haosu, bet vai tavs suns kritizē tavu gaumes izjūtu?

Ainavu arhitekts

Šo profesiju ļoti veiksmīgi, iespējams, varētu apvienot ar jau pieminēto arheologa darbu. Kā jau iepriekš noskaidrojām suņi ir lieliski racēji. Un, šķiet, ka viņiem padodas ne tikai iekārtot iekštelpas, bet arī kārtīgi uzrušināt dārzus un dobes. Viņi ar prieku iznīcina vecās puķes un nograuž sakaltušo zāli. Arī šo darbu viņi darītu no sirds un ar prieku.

Taču ja suņa rakšanas talants ir kļuvis par traucējumu. Šajā rakstā tu varēsi atklāt patiesos iemeslu, kāpēc viņš rok bedres.

Varbūt esi novērojis savu suni vairākas reizes skrienot apkārt dārzam. Ja tev šķiet, ka viņš vienkārši vēlas izskrieties, tad padomā vēlreiz. Iespējams, šādi viņš pārliecinās, ka dārzs no visiem skata punktiem izskatās tieši tā, kā viņš to vēlas.

Iespējams, suns nespēs atšķirt puķes no nezālēm, bet kuru gan tas rūp, ja tavs dārznieks ir īsts mīļumiņš, viņam var piedot visu.

Foto: Shutterstock

Komiķis

Laikam nemaz nav vērts skaidrot, kāpēc šī profesija būtu suņiem tik piemērota. Dažkārt viņi spēj uztaisīt tādas grimases, kas, vēderus turot, liek smieties ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Ne velti viens no populārākajiem televīzijas raidījumiem ASV ir "Amerikas smieklīgākie video kuriozi", kur cilvēki iesūta video, kuros bieži redzams, cik viņu mājdzīvnieku komiķu prasmes visā spožumā.

Viņiem nav jāstāsta joki, lai liktu cilvēkiem smieties. Suņi iekaro apkārtējo smaidus ar savām smieklīgajām grimasēm un amizantajām izdarībām. Un šie četrkājainie komiķi paši par saviem jokiem nesmejas, kā to dara daudzi citi šīs profesijas pārstāvji.

Mākslinieks

Iedod savam četrkājainajam draugam krāsas un baltu papīru un uz brīdi atstāj viņu telpā vienu. Atgriežoties atpakaļ, tu redzēsi, ka tavam mājas mīlulim piemīt Pikaso talants.

Suņa mākslas darbi, visticamāk, pie sirds ies abstraktās mākslas mīļotājiem. Uz šiem mākslas darbiem tev ir jāskatās radoši. Ikviens, kurš pavadīs nedaudz vairāk laika, iedziļinoties mākslinieka veikumā, spēs tajā saskatīt, ko vienreizēju un neatkārtojamu.