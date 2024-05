Gandrīz visi par to būs dzirdējuši, pieredzējuši vai paši pielietojuši. Ne visi zina, kā to dēvē. Tas ir Godvina likums, kas postulē – jebkura viedokļu apmaiņa internetā, ja vien notiek pietiekami ilgi, neatkarīgi no temata kādā brīdī nonāks līdz Hitlera un nacistu piesaukšanai. Forumi un komentāru sadaļas tam ir lieliski liecinieki. Nacisms Rietumu kultūrtelpā ir simbols absolūtajam ļaunumam, tāpēc šādam salīdzinājumam ir uzdevums būt pēdējai naglai diskusijas oponenta zārkā. Ja jau nacists, tad galēji ļauns un tāds, ar kuru diskusiju turpināt nav jēgas. Diemžēl nacisti ir visur, par to liecina arī Valsts policijas nesen veiktās aizturēšanas – pieaug neonacistu aktivitātes. Un uzbrukumiem pakļauts arī Valsts prezidents.

Tādus aprīļa izskaņā policisti aizturēja arī Rīgā. Pirms tam sociālajos tīklos parādījās attēli ar to, kā no bruģakmeņiem uz ietves salikta mīlīga svastika. No vienas puses, skumji, bet, no otras, ārkārtīgi smieklīgi. Atceros sevi bērnībā, saskatījušos filmas par nacīšiem. Katru pavasari skola rīkoja talku kapos, kur apglabāti karavīri. Aizaugušas, aizmirstas kopiņas, kur jāgrābj sapuvušās rudens lapas. Tur bija gan kritušie krievi, gan latvieši, gan arī vācieši. Lūk, tā reiz ar čomu izdomājām, ka šajā kapā noteikti guļ pats Hitlers. Nezinām, kāpēc, bet kāds to apgalvoja, un kāpēc lai tā nebūtu? Uz kapa kopiņas bija saaugusi gara zāle, ko mēs ar grābekļiem saķemmējām tā, lai izveidotu pa vidu "celiņu" – fīreram raksturīgo frizūru. Mums bija 11 gadi, tās bija deviņdesmito gadu beigas, un mēs izklaidējām sevi, kā nu pratām. Lūk, tā es redzu no bruģakmeņiem saliktu svastiku uz ietves, tikai tie ir pieauguši vai gandrīz pieauguši cilvēki. Galīgi zuduši gan viņi nav – policijas attēlos redzams, ka istabas stūrī aiz galda ir tamborēta kaziņa vai gotiņa, bet atvilktnē blakus "Manai cīņai" vēl kāda mīkstā rotaļlietiņa. Mammas dāvinātā kaziņa aiz galda stūra droši vien tiek naski noslēpta tad, kad ciemos nāk čomi, lai apspriestu plānus par Ceturto reihu. Ar šiem nacistiem lai tiek galā policija.