"Krievijas militārā izlūkošana kopā ar Turcijas kolēģiem Krievijas Federācijā atgriezusi 3. februārī Sīrijā varonīgi kritušā iznicinātāja lidotāja majora Romāna Filipova ķermeni," ministrijas paziņojumu citē aģentūra TASS. Pilota bēres notiks 8. februārī Voroņežā.

Su-25 lidmašīna tika notriekta 3. februārī virs nemiernieku kontrolētas Idlibas provinces daļas. Atbildību par kaujas lidaparāta notriekšanu uzņēmās kaujinieku alianse "Hayat Tahrir al-Sham" (HTS) (iepriekš pazīstami kā "Al Nusra Front").

VIDEO: Additional footage released by Jaish al-Nasr shows a burning Su-25 and parachute of pilot. pic.twitter.com/hVS0PQjdod

— Conflict News (@Conflicts) February 3, 2018