Vienam no nozīmīgākajiem " Brexit " atbalstītāju kampaņas donoriem pirms un pēc 2016. gada Lielbritānijas referenduma par valsts turpmāko dalību Eiropas Savienībā ar Krievijas vēstnieku bijušas divas tikšanās, par kurām plašāka sabiedrība līdz šim nav zinājusi, svētdien vēsta britu laikraksts "The Sunday Times".

Kampaņas "Leave.EU" dibinātāju Āronu Banksu ar Krievijas vēstnieku Aleksandru Jakovenko iepazīstinājis Aleksandrs Udods, par kuru ir "aizdomas, ka viņš ir Krievijas izlūkdienesta amatpersona", norāda laikraksts.

Bankss, kā tiek ziņots, esot atzinis, ka viņš pēc tikšanās 2016. gada novembrī Ņujorkā ar ASV prezidenta amatā ievēlēto Donaldu Trampu Krievijas amatpersonām nodevis Trampa pārejas komandas cilvēku telefona numurus.

G7 samita gaitā sestdien Kanādā lūgta komentēt šo informāciju, Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja sacīja: "Esmu pārliecināta - ja ir tādas apsūdzības, par kurām ir jāveic izmeklēšana, atbilstošās varasiestādes to darīs".

Raidorganizācijai BBC svētdien kabineta ministrs Deivids Lidingtons norādīja, ka šīs apsūdzības ir nopietnas un ka varasiestādēm tās ir jāizmeklē.

Informācija raisa "jautājumus ar tālejošām sekām par Krievijas centieniem ietekmēt referenduma rezultātu", norāda laikraksts, tomēr Bankss publikāciju raksturoja kā "raganu medības" pret "Brexit" un Trampu.

"The Sunday Times" publikācija balstīta e-pasta vēstulēs, kuras tam nodevusi žurnāliste Izabella Oukšota. Viņa bijusi "rēgu rakstniece" darbam, kas ticis izdots kā Banksa memuāri "The Bad Boys of Brexit" (""Brexit" sliktie puiši"), un šobrīd strādā pie grāmatas par Krievijas ietekmi britu politikā.

Viņa vērsās pie laikraksta pēc tam, kad atskārtusi, ka viņas e-pasta adrese ir uzlauzta.

"Krievi bezkaunīgi izmantoja Banksu un [viņa līdzgaitnieku Endiju] Vigmoru," Oukšota sacīja "The Sunday Times".