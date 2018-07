"Salīdzinot šo ar daudzajām tikšanās reizēm, kas notikušas Helsinkos, parasti zinām, ko sagaidīt. Šoreiz mēs pat nezinām, par kādām problēmām viņi runās," saka politiskās vēstures pasniedzējs Timo Soikkanens. Pasniedzējs uzskata, ka Aukstā kara laikā viss esot bijis skaidrāks un paredzamāks.

"Cerēsim, ka šī nebūs jauna "Jalta". Zinu, ka vairākas mazās valstis Eiropā ir satraukušās par to, ka tas nozīmē jaunu veidu, kā supervaras nolems nākotni atkal, bet man grūti spriest," saka Timo Soikkanens. "Uzskatu, ka lielā tikšanās 1975. gadā bija sākums Aukstā kara beigām. Tas veido Helsinki būtību par brīvību. Cerams, tas nemainīsies," teic pasniedzējs.

Ārlietu ministrijas pārstāve Petra Temane uzskata, ka "tas ir nozīmīgi, ka abi šie prezidenti tiekas". "Somija vienmēr pastāvējusi par dialoga nepieciešamību. Satkties klātienē un pārrunāt svarīgus izaicinājumus, problēmas ir labi nevis paļauties uz vidutājiem, bet tikties un izrunāties," teic Petra Temane par tikšanās nozīmi.

Lai arī viņa piekrīt, ka Helsinkiem ir simboliska nozīme miera veicināšanā, tomēr "ir arī vairākas atšķirības no vēstures, ņemot vērā, ka šobrīd esam Eiropas Savienības biedri, pasaulē daudz kas mainījies". Petra Temane piemin, ka "somiem ir "salabosim to" sajūta, kas valda ne tikai ministrijā, bet sabiedrībā kopumā". Runājot par to, kā somi sagaida samitu, eksperte saka, ka, "tāpat kā citur pasaulē, arī šeit cilvēkiem viedokļi dalās", bet fakts, ka samits notiek Somijā, tiekot uztverts kā pagodinājums arī no iedzīvotājiem.

Helsinkiem bija tikai divas nedēļas laika, lai sagatavotos augstā līmeņa samitam, kas, kā saka pilsētas pašvaldības pārstāve Laura Aalto, bija izaicinājums. "Tas, ko no šī samita vēlas Helsinki pilsēta, ir visas pasaules uzmanība, ko mēs iegūsim turpmāko dienu laikā," viņa skaidro.

Ārlietu ministrijas pārstāve Petra Temane uzskata, ka "tas nozīmē, ka mums uzticas, ka divu nedēļu laikā spēsim sagatavoties šāda līmeņa pasākumam".

Helsinki Trampa un Putina vizītei sagatavojušies kārtīgi. Pieteikti ne tikai desmit protestu, bet Somijas lielākā avīze pilsētā izlikusi arī pāris simtu plakātu, kur angļu un krievu valodā tiek uzrunāti Krievijas un ASV prezidenti par preses brīvību. "Augsti godājamais prezident, laipni lūgti zemē, kur valda preses brīvība," rakstīts uz milzīga reklāmas stenda krievu valodā.