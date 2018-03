Viņš bija pēdējā cerība savas sugas izdzīvošanai. Mirušajam degunradzim apkārt bija sastājušies cilvēki, kuri par viņu bija rūpējušies gandrīz desmit gadus, vēsta ''Thedodo''.

Zināms, ka pēc viņa nāves šo sugu pārstāv tikai divas degunradžu mātītes.

Sudānam tika konstatētas deģeneratīvas izmaiņas muskuļos un kaulos, kā arī plaši ādas bojājumi.

Degunradzis tik ilgu mūžu pieredzējis, jo ticis labi apsargāts, skaidroja labdarības organizācija "Helping Rhinos".

Degunradzis tika nosaukts par godu valstij, kurā viņš dzimis savvaļā.

Savulaik Sudāns nosūtīts uz Dvur Kraloves zooloģisko dārzu, kurā viņš dzīvojis lielāko dzīves daļu. Savukārt 2009. gadā degunradzis pārvests uz Ol Pijitas dabas aizsardzības dienestu Kenijā, kur viņš dzīvoja kopā ar divām jaunākām radiniecēm - Fatu un Najinu. Tas tika darīts cerībā, ka dzīvošanai būs daudz dabiskāka vide, kas veicinās dzīvnieku vēlmi vairoties un glābt sugu no izmiršanas.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world's last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday).