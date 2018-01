No RT aizgājusī Vāla: Kremļa mērķis bija lauzt 'Rietumu pārākuma mītu'

Amerikāņu žurnāliste Liza Vāla strauji ieguva pasaules mediju uzmanību, kad 2014. gadā tiešajā ēterā paziņoja par aiziešanu no Kremļa finansētā TV kanāla RT (agrāk "Russia Today"), skaidrojot, ka nevēlas būt daļa no medija, kas attaisno Krievijas agresiju Ukrainā. Intervijā portālam "Delfi" viņa skaidro savas rīcības motīvus.

Vāla RT sāka strādāt 2011. gadā. Uz jautājumu, vai, stājoties darbā, viņa zināja, ka šo mediju finansē Krievija, žurnāliste atbild, ka tolaik informatīvais karš nebija mediju dienaskārtības temats.

"Tas ir interesanti, ka cilvēki tagad saka: "Tev vajadzēja zināt." Bet cilvēki tikai šajās dienās sāk saprast, ko tas nozīmē. Tajā laikā Krievija nebija ziņu virsrakstos. Informatīvais karš, hibrīdkarš, informācijas padarīšana par ieroci – šīs lietas tolaik nebija plaši zināmas un netika apspriestas medijos," skaidro žurnāliste.

Viņai stāstīts, ka tas būs ziņu kanāls, kas no starptautiskas perspektīvas apskatīs iekšējos jautājumus.

"Tajā laikā tiešām nebija daudz jādomā par lēmumu. Protams, es jautāju par finansējumu. Viņi teica, ka būs jāfokusējas uz iekšējiem jautājumiem un tiks ziņots par to, ko starptautiskie mediji ignorē, tādējādi dodot balsi nesadzirdētajiem," atceras Vāla.

RT motīvi bija Krievijas vēlme likt ASV izskatīties slikti, mēģināt lauzt Rietumu naratīvu, parādīt, ka demokrātija nedarbojas, ka kapitālisms ir blēdība un Rietumu vērtības nav īstas Liza Vāla

Un tas arī bijis tas, ko kanāls sākumā darījis, – pievērsies lielo mediju neievērotiem tematiem. Piemēram, RT plaši ziņoja par "Occupy Wallstreet", kamēr tā vēl nebija izaugusi līdz lielai kustībai un nonākusi centrālo mediju ziņu lentēs, stāsta Vāla.

"Mēs fokusējāmies arī uz tādiem jautājumiem kā taisnīgums, kriminālziņas, karš pret narkotikām, iedzīvotāju izsekošanas jautājumi, Asanžs, cilvēktiesības. Mēs to apskatījām dziļumā," skaidro sieviete.

Vai tika dotas norādes un notika manipulācijas ar žurnālista darbu? Nebija tā, ka uz darbu bija jādodas kā uz propagandas mašīnu, kur no rīta tiek saņemts zvans no Maskavas, stāsta Vāla, taču bija nojaušama dienaskārtība, kas pamazām veicinājusi pašcenzūru.

Mērķis bija lauzt to, ko viņi sauca par Rietumu pārākuma mītu Liza Vāla

"Esot tur, tu esi spiests izstiept žurnālistikas ētikas un normu robežas. Tu mēģini izlavierēt ar saviem stāstiem, un spiediens pret tevi, laikam ejot, turpina augt," raksturo žurnāliste.

Lai gan stāstiem bija jābūt pilnībā patiesiem un rūpīgi izveidotiem, tie bija izvēlēti tā, lai liktu ASV izskatīties slikti, atzīst Vāla. "Pat ja to varēja izdarīt ar faktiem, es nejutos labi, to darot. Bet vienlaikus daudzas mediju organizācijas neziņoja par valdības neizdarībām un korupciju, tāpēc to varēja saprast un pieņemt," skaidro bijusī RT darbiniece.

Foto: DELFI

"Bet dienas beigās RT motīvi bija Krievijas vēlme likt ASV izskatīties slikti, mēģināt lauzt Rietumu naratīvu, parādīt, ka demokrātija nedarbojas, ka kapitālisms ir blēdība un Rietumu vērtības nav īstas," izceļ žurnāliste.

"Mērķis bija lauzt to, ko viņi sauca par Rietumu pārākuma mītu," papildina Vāla. Ziņu redaktoru uzspiestā nostāja bijusi: "Kas jūs, ASV, esat, lai teiktu pasaulei, ko darīt, ja paši rīkojaties sliktāk nekā citas valstis? Paskatieties, kas notiek jūsu pašu mājās!"

Pagrieziena punkts – karš Ukrainā

Nopietnas problēmas žurnālistikas darbā radās tad, kad sākās Krievijas agresija pret Ukrainu, norāda žurnāliste. "Viņi ar to patiešām mēģināja manipulēt, kontrolēt naratīvu par notiekošo, tur acīmredzami bija Krievijas intereses," viņa skaidro.

"Es domāju, ka tas Krievijas propagandai bija absolūts pagrieziena punkts," viņa turpina, stāstot, ka vide kļuva ļoti saspīlēta un notika jūtamas manipulācijas ar stāstiem.

Ziņu redaktori kontrolējuši, ko drīkst un ko nedrīkst jautāt programmu viesiem, ko drīkst un ko nedrīkst teikt. "Ir jāparādās Kremļa skatpunktam, to nedrīkst pat apstrīdēt," medija darbu raksturo Vāla.

Un man bija gana, es nolēmu, ka man ir ne tikai jāaiziet, bet arī jāpasaka kaut kas par to Liza Vāla

No viņas sagatavotajiem jautājumiem par notikumiem Krimā izsvītrots jautājums par Krievijas karaspēka klātbūtni. "Tā bija ļoti stingri kontrolēta vide – cenzūra un manipulācijas kā nekad iepriekš."

Notikumi Ukrainā arī bijis iemesls, kāpēc Vāla nolēmusi aiziet no RT: "Man Ukraina bija tam visam beigas. Es sapratu, ka tas nav tas, kam es piekritu, atnākot te strādāt."

Uz jautājumu, kāpēc to darīja TV tiešraidē, viņa norāda, ka vēlējās norobežoties no šī medija un propagandas, par kuras daļu, esot šajā darbā, viņa bija kļuvusi.

"Motivācija bija nodalīt sevi no tā, jo jutu, ka kļūst sliktāk. Un sajūtas izrādījās pareizas – kopš es aizgāju, ir palicis tikai sliktāk. Līdz tādam līmenim, ka Krievijas dezinformācija ir kļuvusi par ASV nacionālās drošības jautājumu," noteic Vāla.

Viņa atklāj, ka dienā, kad TV skatītājiem paziņoja par savu aiziešanu no RT, bija pamatīgi izrediģēti viņas jautājumi TV ēteram, katrā tēmā iekļauts "neonacisms Ukrainā" vai "Krievijas miera uzturēšanas spēki". "Un man bija gana, es nolēmu, ka man ir ne tikai jāaiziet, bet arī jāpasaka kaut kas par to," precizē žurnāliste.

Lielā viņas aiziešanas popularitāte internetā Vālai bijis pārsteigums, viņa norāda. "Es nezināju, cik liela ziņa no tā sanāks, varbūt pāris mediju uzrakstīs. Bet tas ļoti ātri kļuva virāls, es to negaidīju," viņa apgalvo.

Intervija ar Vālu notika oktobrī Rīgā.

Aiziešana no RT

2014. gada 5. martā, kad Krievijas karavīri bez atpazīšanas zīmēm jau bija pārņēmuši Ukrainai piederošo Krimas pussalu, bet Maskava noliedza savu saistību ar notiekošo, Vāla TV tiešraides laikā paziņoja par aiziešanu no darba, atsaucoties uz savas kolēģes Abijas Martinas rīcību, kura tiešajā ēterā nosodīja Krievijas darbības Ukrainā.

Vāla skaidroja, ka, strādājot RT saskaras ar daudziem ētiskiem un morāliem izaicinājumiem, norādot, ka viņas vecvecāki ASV ieradās, bēgot no PSRS spēkiem Ungārijas revolūcijas laikā, un ka viņa ir ļoti laimīga par iespēju izaugt Amerikā.

"Un tāpēc es negribu būt daļa no Krievijas valdības finansēta tīkla, kas attaisno Putina darbības. Es esmu lepna būt amerikāniete un ticu patiesības izplatīšanai. Tāpēc pēc šī ziņu izlaiduma es izstājos," teica Vāla.

Pēc tam Vāla starptautiskā līmenī ir atklāti runājusi par mūsdienu propagandas taktiku. Viņa ir apmeklējusi ASV universitāšu pilsētiņas, mācot studentiem par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi un dezinformāciju digitālajā laikmetā.

Komentējot savu kolēģu reakciju uz savu skaļo aiziešanu no RT, Vāla sarunā ar "Delfi" atklāj, ka saņēma daudz atbalsta. Vēlāk daži bijušie kolēģi novērsušies, jo sapratuši, ka Vālas pievērstā uzmanība RT kanālam nenāk par labu viņu tēlam.