Eiropola izstrādātais Itālijas organizētās noziedzības draudu novērtējums, kas publicēts 2013. gada jūnijā, liecina, ka “Ndrangheta” ieņem dominējošo stāvokli kokaīna tirgū Eiropā un ir iesaistīta daudzās citās kriminālās darbībās, tostarp ieroču tirdzniecībā, krāpšanā ar publiskajiem iepirkumiem, korupcijā, iebiedēšanā, izspiešanā un noziegumos pret vidi. OCCRP norāda, ka Kucijaks ar kolēģiem pētījumu savā nāves brīdī vēl nebija pabeidzis un vācis ierakstus par vīriešiem, kurus Itālijas policija uzskatīja par ārkārtīgi bīstamiem.

Kucijaks kopā ar kolēģiem izmeklēšanu sāka, apskatot 27 gadus vecās Marijas Troskovas, ‘Miss pasaule’ skaistumkonkursa dalībnieces, pieņemšanu darbā par Slovākijas premjerministra Roberta Fico asistenti. Fico bijušo skaistumkonkursa dalībnieci un kailfoto modeli pieņēma darbā, neskatoties uz viņas politiskās pieredzes trūkumu, savukārt premjera preses dienests atteicās publiskot asistentes darba aprakstu, lai izskaidrotu viņas pozīciju valdībā, kā arī atklāt, vai viņai ir pieeja klasificētai informācijai.

Pētot šo pavedienu, žurnālistu komanda atklāja, ka Troskova iepriekš bijusi 42 gadus vecā Antonino Vadalas biznesa partnere. A. Vadala ir Slovākijā dzīvojošs itālis, kam pieder lauksaimniecības uzņēmumu tīkls valsts austrumos.

Troskova aptuveni 20 gadu vecumā pievienojās A. Vadalam kā līdzīpašniece Slovākijas uzņēmumam “GIA Management”. Tas reģistrēts kā uzņēmums, kas piedalās plaša spektra darījumos, tostarp ar nekustamo īpašumu, celtniecību un fotogrāfiju. Troskova uzņēmumu atstāja pēc mazāk kā gada.

Žurnālisti bija izpētījuši, ka jaunā sieviete uzņēmējdarbības pasaulē sākotnēji iekļuva kā bijušā politiķa un televīzijas kanāla “TV Markiza” līdzīpašnieka Pavola Rusko asistente. Nesen Rusko tika aizturēts par to, ka, iespējams, viņš 90. gadu beigās nolīdzis slepkavu, lai nogalinātu savu biznesa partneri.

Žurnālistu komandas iegūtā informācija liecināja, ka Troskova strādāja “GIA Management” laikā, kad satika Viljamu Jasanu, bijušo Slovākijas parlamenta locekli no valdošās “Smer-SD” partijas. Jasans nolīga Troskovu par savu palīgu. Tad arī Troskova iepazinusies ar partijas līderi un premjerministru Fico.

2017. gada martā Antimafijas prokuratūra Itālijas Kalabrijas reģionā kopā ar narkotiku apkarošanas vienību pēc ilgstošas izmeklēšanas iesniedza vairākus apcietināšanas orderus. Policija izmeklēja kokaīna pārvadāšanu no Latīņamerikas uz Itāliju, ar ko nodarbojies “Ndrangheta” kartelis. Izmeklēšana šajā lietā vēl turpinās, bet A. Vadala nosaukts par jauno potenciālo kokaīna brokeri kartelī. Žurnālisti gan atklājuši, ka viņa saistība ar mafiju sakņojas vēl dziļāk, norāda OCCRP.

Tiesas ieraksti, kurus ieguvuši žurnālisti, liecina, ka A. Vadalas dzimtene ir Bova Marina, kas ir arī mājvieta Vadala klanam. Tas ir daļa no daudz lielākā “Ndrangheta” ģimenes klana, kurš, saskaņā ar tiesas dokumentiem, ir atbildīgs par vismaz 25 slepkavībām, vienlaikus kontrolējot kokaīna tirdzniecību un esot tieši saistīts ar Kolumbijas narkotiku karteli. Klanu vada Domeniko Vadala. Nav zināms, ka A. Vadalam būtu ciešas ģimenes attiecības ar D. Vadalu, liecina žurnālistu izpētītais.

2001. gadā Itālijā A. Vadalu bija plānots apcietināt par cita mafijas klana dalībnieka, kā vēlāk izrādījās – meklētu par slepkavību –, slēpšanu. Policija izdeva A. Vadalas un 12 citu vīriešu, kuri apsūdzēti noziegumos, sākot no narkotiku tirdzniecību, laupīšanu un izspiešanu līdz pat ieroču nelikumīgai glabāšanai, apcietināšanas orderi. Daži no vīriešiem tika apcietināti un notiesāti ar cietumsodu, bet A. Vadala jau bija paspējis aizceļot uz Slovākiju, tādējādi izvairoties no apcietināšanas. Vēlāk apsūdzības pret A. Vadalu tika atceltas.

Persona, kuru A. Vadala palīdzēja slēpt, bija narkotiku tirgotājs saukts par Domeniko "Miko" Venturu. Laikā, kad viņš aizbēga un sāka slēpties Bova Marinā, policija bija plānojusi viņu aizturēt izmeklēšanā par “Ndrangheta” klanu.

Izmeklēšanā noklausītās telefonsarunas arī liecināja, ka A. Vadalam bija uzdots ar diviem citiem vīriem no mafijas vidus doties uz Romu, lai "fiziski sodītu" nezināmu personu, kurš nodarījis kaitējumu klana reputācijai. Tiesnesis bija norādījis, ka “personas, kuras piedalījās rīkojuma par soda izpildi, bija cieši saistītas ar klana interesēm un aktivitātēm”. Vienlaikus tiesas dokumenti neapliecina, ka A. Vadala patiešām devies uz Romu.

Brīdī, kad Kucijaks tika nogalināts, žurnālists kopā ar kolēģiem aizvien vāca papildu informāciju par A. Vadalu, kā arī par Troskovas lomu, ja tāda ir, kā saikni starp viņu un premjerministra biroju. A.Vadalas advokāts komentārus uz žurnālistu jautājumiem nesniedza.

Jau ziņots, ka svētdien, 25. februārī, Slovākijā nogalināts pētnieciskais žurnālists Jāns Kucijaks, un policija par galveno slepkavības motīvu izvirzījusi viņa "žurnālistikas aktivitātes", vēstīja "Politico".

Kucijaks strādāja Slovākijas interneta portālā "Aktuality", kur cita starpā daudz rakstīja par nodokļu izkrāpšanām, kuras pastrādāja ar politiķiem saistīti uzņēmēji.

27 gadus vecais Kucijaks un viņa dzīvesbiedre Martina Kušnirova atrasti miruši savā mājā Velka Mačā svētdien. Policija uz māju devusies pēc tam, kad Kušnirovas māte tiesībsargiem teikusi, ka nespēj sazvanīt savu meitu. Policija uzsākusi dubultslepkavības izmeklēšanu.