"Tas mums ļoti daudz nozīmē. Ja āzis tiek pakļauts uzbrukumiem, tad patiešām ir dusmas un ir skumīgi," Zviedrijas ziņu aģentūrai "TT" atzinusi akcijas pārstāve Marija Vellberga.

13 metrus garais salmu āzis, kurš ir pasaulē lielākais salmu āzis, tika uzstādīts 2017. gada 3. decembrī. Tā nojaukšanu 2. janvārī tiešraidē varēja vērot divu stundu garumā. Tāpat salmu dekora nojaukšana tika dokumentēta āža tviterkontā.

Arī sociālo tīklu lietotāji dalījušies ar fotoattēliem, kuros redzama salmu āža demontēšana.

Warning! Viewer discretion is advised as the most famous strawgoat in the world is being taken down 🍑👀 #gävlebocken #itsbeenagreatyear #timetosaygoodbye pic.twitter.com/YCnyxRoq3O